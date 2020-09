V Celju razvili robota za razkuževanje prostorov

Letošnji zmagovalec projekta Najpodjetniška ideja je robot za samodejno razkuževanje bolnišničnih prostorov SteriPro, ki ga je razvilo celjsko podjetje UVC Solutions. Zmagovalca je ob pomoči bralcev izbrala komisija novinarjev časnika Finance.Bolnišnične okužbe so globalna težava, saj kot ugotavlja evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni, je v evropskih bolnišnicah letno 4,5 milijona tovrstnih okužb, večinoma pa se prenašajo prek bolnišničnega okolja, so zapisali pri Financah.Letošnji zmagovalec, SteriPro, prostor razkužuje z UV-žarki, kar je sicer ena izmed dveh uveljavljenih metod dezinfekcije. UV-žarki na določeni valovni dolžini močno poškodujejo DNK mikroorganizmov, da se ne morejo več razmnoževati in postanejo neškodljivi, so pojasnili.S svojim izdelkom je podjetje letos prisotno že v 22 evropskih državah, do konca leta pa načrtujejo širitev še v več držav.Najpodjetniška ideja je eden prvih projektov Financ, s katerim časnik spodbuja podjetništvo in inovativnost. Letošnji izbor je bil že 17. po vrsti, v tem času pa so predstavili že več kot 600 različnih podjetniških idej in zgodb, so zapisali v sporočilu za javnost.