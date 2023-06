V Carthagu v Odrancih so dosegli ta izjemen mejnik

V Carthagu v Odrancih so dosegli še eno prelomnico: z manjšim slavjem so zaposleni podjetja na pot k novemu lastniku pospremili že 40.000. izdelano vozilo. Impresivno serijsko številko bo nosil prestižni avtodom chic C-line na podvozju Mercedes-Benzovega sprinterja.

Družba Carthago v Sloveniji niza uspešne zgodbe že od ustanovitve leta 2008, ko je novozgrajeni obrat zapustil prvi avtodom. Leta 2011 so presegli prvi mejnik – tisoč avtodomov – in deset let po odprtju tovarne na pot pospremili že 20.000. vozilo. Ob letošnji petnajstletnici podjetja so, kot rečeno, slovenski carthagovci izdelali že 40.000 avtodomov.

Jubilejni model se imenuje chic C-line Mercedes-Benz sprinter I 4.9 LE L, predstavnik nove generacije prestižnih vozil znamke Carthago. S prostornostjo, dizajnersko notranjostjo in ekskluzivnim konceptom osvetlitve s tehnologijo sijočih diod je sinonim za vrhunskost Carthagovih vozil. Z udobno kopalnico z ločeno prho in velikima posteljama z izvlečnimi stopnicami bodočemu lastniku ponuja pravo udobje doma na štirih kolesih.

V Odrancih izdelujejo prestižni model chic C-line na podvozju Mercedes-Benzovega sprinterja. FOTO: arhiv Carthago

A to ni edina reč, ki jo letos slavijo pri nemškem proizvajalcu avtodomov: deseto obletnico je praznoval tudi Carthago City, sodobna uprava skupine Carthago v nemškem Aulendorfu. Z otvoritvijo drugega obrata v Ormožu je Carthago v Sloveniji postavil pomemben mejnik: obrat je bil zgrajen v manj kot enem letu, sredi maja 2023 pa so tam že sestavili prvi kombijevski avtodom malibu.

V Odrancih s 40.000. jubilejnim vozilom in s petnajsto obletnico podjetja v mesecu oktobru nadaljujejo svojo uspešno pot. Atraktivna vozila, nenehni razvoj in nadaljnja modernizacija obrata bodo ključni na obeh lokacijah v Sloveniji. Motivirana ekipa carthagovcev – v Odrancih in Ormožu imajo zdaj že 850 zaposlenih – postavlja standarde uspeha za naprej. S sodobnimi delovnimi mesti, z vedno novimi ugodnostmi za zaposlene in z ekipnim duhom medse vabijo nove sodelavce vseh profilov, s sodelovanjem na lokalni ravni in z dobrodelnimi akcijami pa podjetje in njegova ekipa pišeta izjemne zgodbe tudi na tem področju.