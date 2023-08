V Borovnico na borovnice

V soboto, 15. julija 2023, bo v Borovnici tradicionalna prireditev Praznik borovnic 2023. Potekala bo v dveh sklopih. V sejemskem sklopu, ki se bo začel ob 9. uri in se zaključil ob 18. uri, bo poudarek na stojnicah, katerih rdeča nit bodo borovnice in vse, kar se da pripraviti iz njih, ter na otroškem in razvedrilnem programu.

Otrokom bo poleg otroškega programa na voljo vrtiljak, na glavnem odru pa bo potekal pravi folklorni festival. V večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica si boste lahko ogledali tradicionalno razstavo čipk klekljarske sekcije Punkelj KD Borovnica, ki se letos tematsko navezuje na nekoč slavni Borovniški viadukt. Pod vodstvom vodnikov interpretov si boste lahko ogledali Tematski park Borovniškega viadukta, nekoč največjega dvotirnega kamnito-opečnega viadukta v Evropi, in se po spominski poti vzpeli na razgledno ploščad, od koder se ponujajo lepi pogledi na Borovniško kotlino, Ljubljansko barje in njegovo hribovito zaledje.

V sejemskem sklopu bo poudarek na stojnicah, katerih rdeča nit bodo borovnice in vse, kar se da pripraviti iz njih.

V večernem sklopu, ki bo od 19. ure do treh zjutraj v nedeljo, bo za zabavo obiskovalcev poskrbljeno z dvema prizoriščema. Na narodno-zabavnem odru bodo nastopili Skupina Tequila, Skupina Vzrock in Petkova pumpa, na rock odru pa Charlie Brown, Nejc Trček, Keep it Simpl, Warm Up in JRB. Za Praznik borovnic 2023 vam ne bo treba kuhati, saj bodo poskrbeli za bogato in cenovno dostopno ponudbo. Med drugim bo, tako kot lani, za razvajanje vaših brbončic poskrbel masterchef Slovenije 2022 Luka Novak.