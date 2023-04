V Arboretumu Volčji Potok tulipani še cvetijo (FOTO)

Razstava spomladanskega cvetja in tulipanov v Arboretumu Volčji Potok je tradicionalno zaznamovana z vrvežem in pisano paleto barv. Tulipani imajo prav posebno mesto v parku, saj obiskovalce privabljajo vsako leto, že več kot trideset let. »Letošnjo spomladansko razstavo smo začeli načrtovati že zgodaj poleti, pripravili smo koncept zasaditve, ki se nekoliko razlikuje od prejšnjih let,« so povedali v Arboretumu Volčji Potok. »Ko smo izdelali zasaditvene načrte za posamezne lokacije, smo tulipane in druge spomladanske čebulnice naročili pri različnih tujih dobaviteljih; prispele so oktobra. Potrebovali smo nekaj tednov, da smo jih posadili na predvidene lokacije. Zdaj pa se veselimo njihovega cvetenja in bodo obiskovalci uživali v spomladanski razstavi cvetja in tulipanov. Zasaditev smo načrtovali tako, da bodo tulipani cveteli več kot en mesec. Zasadili smo takšne, ki zacvetijo zelo zgodaj, nekateri so že konec marca, sledijo jim srednje cvetoči in pozneje pozni tulipani, ki bodo cveteli še na začetku maja.«

Obiskovalci bodo lahko glasovali za mistra tulipanov, kandidate so zasadili v gredo slavnih.

Že več let niso imeli zasaditve tulipanov v Spodnjem angleškem parku, letos so tam oblikovali cvetoče spirale. Po premoru se tulipani vračajo v gozd. Dolge grede na travniku ob drevoredu jih bodo polne. Na velikih gredah pred pristavo so ustvarili kombinirane zasaditve s tulipani in mačehami. Pri pristavi bo letošnji prvomajski obisk parka poleg tulipanov popestril tudi sejem domače in umetnostne obrti, ki bo ponujal raznolike mojstrsko izdelane predmete. Ob na novo tlakovani poti med vhodom in pristavo so zasadili sortiment tulipanov, v katerem si lahko ogledate več kot 350 sort, ki pripadajo različnim skupinam. Tulipane delijo v 15 skupin (npr. triumph tulipani, Darwinovi križanci, papagajasti tulipani, Rembrandtovi tulipani, Greigiijevi tulipani itd.), pri čemer razdelitev temelji predvsem na višini rastlin in morfologiji cveta. Tudi letos bodo obiskovalci arboretuma lahko glasovali za mistra tulipanov: kandidate so zasadili v gredo slavnih, sorte pa ne pritegnejo pozornosti le z videzom, temveč tudi z imenom, na primer Abba, Mata Hari, Julij Cezar, Dior.

Sejem bo. FOTO: Mateja Račevski

Park je odprt vsak dan od 8. do 20. ure, tudi med vikendi in prazniki. Parkirišče je brezplačno in urejeno v bližini vhoda. Morebitni gneči pri nakupu vstopnic se izognete z nakupom prek spleta, kjer prejmete 10-odstotni popust.