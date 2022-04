V Arboretumu Volčji Potok bodo izbrali mistra tulipanov

Razstava spomladanskega cvetja in tulipanov v Arboretumu je tradicionalno zaznamovana z vrvežem in pisano paleto barv. Tulipani imajo prav posebno mesto v parku, saj obiskovalce privabljajo vsako leto, že več kot trideset let.

Tudi letos bo na ogled dva milijona tulipanov, ki so posajeni na travniku ob drevoredu, ob na novo tlakovani poti med vhodom in pristavo (tam bodo tudi z imeni označene sorte), na velikih kombiniranih gredah pred pristavo in v bolj senčnem Zgornjem angleškem parku, kjer bodo cveteli najdlje. Obiskovalci bodo lahko tudi letos izbirali mistra tulipanov. Razstavo bo popestril sejem domače in umetnostne obrti, ki so ga odprli včeraj in bo trajal do 2. maja.

Ponujal bo raznolike mojstrsko izdelane predmete. Vrtni center Arboretum bo organiziral hišni vrtnarski sejem. Park je odprt vsak dan od 8. do 20. ure – tudi med vikendi in prazniki. Parkirišče je brezplačno in urejeno v bližini vhoda. Morebitni gneči pri nakupu vstopnic se lahko izognete z nakupom prek spleta, kjer prejmete 10-odstotni popust.