Užitne krasotice: dalije niso privlačne samo za ljudi

Dalije so čudovite cvetlice, ki bodo s svojimi barvami popestrile poznopoletni in še tudi jesenski vrtiček. Da bi te lepotice čim dlje cvetele, pa je treba zanje primerno skrbeti. Med obvezna opravila spada odstranjevanje odcvetelih cvetov. Tako bomo spodbudili cvetenje, paziti pa je treba tudi, kako cvet odstranimo. Z ostrimi škarjami, ki smo jih predhodno razkužili, ne odrežemo le cveta, temveč tudi večji del stebla, in sicer vse do naslednjega najvišjega stebla s popkom. Tako se bo steblo s cvetom, ki se bo naslednji odprl, ojačalo in bo uspešneje podpiralo težak cvet.

Rade jih imajo tudi neveste. FOTO: Galina Tsyrulnik, Getty Images

Dalijam, predvsem višjim sortam, je priporočljivo priskrbeti oporo. Povsem odprti cvetovi lahko namreč še posebej po dežju postanejo izredno težki in stebla jih sama težko podpirajo, zato se celotna rastlina pogosto poleže, stebla pa celo zlomijo. Za oporo lahko uporabimo kakršne koli palice, lesene, kovinske, plastične, pazimo le, da jih v bližino rastline zapičimo previdno in ji pri tem ne poškodujemo korenin. Najbolje se obnese, če okrog dalije zapičimo od tri do štiri palice in vrv napeljemo okrog njih, da se bo rastlina lahko nanjo naslonila, ali pa posamezne dele rastline privežemo neposredno na oporo. To storimo, ko dalija v višino meri od 30 do 40 centimetrov.

Višjim sortam priskrbimo oporo. FOTO: Tammi Mild, Getty Images

Cvetoči otoki

Da bi čim dlje in čim bolj bogato cvetele, jih je treba redno in obilno zalivati. Sicer pa imajo te rastline izredno rade sonce, zato jim na vrtičku poiščemo najbolj sončno mesto. Na prosto jih sadimo spomladi, ko mine nevarnost pozebe. Najboljši učinek bomo dobili, če nižje sorte sadimo v skupine, tako bodo videti kot cvetoči otoki, višje sorte pa posadimo med druge višje okrasne rastline, izredno lepo se podajo k travniškim cvetlicam, ki so zadnje čase še posebej priljubljene. Ko rastlina konec jeseni propade, odstranimo odmrle poganjke ter teden ali dva pozneje iz zemlje izkopljemo še čebulice; previdno jim odstranimo čim več zemlje in počakamo, da se posušijo. Tako bodo brez težav počakale na naslednjo sezono. V predelih, kjer se temperature tudi pozimi ne spustijo prenizko, čebulice brez težav pustimo v zemlji.

Gomolji so užitni. FOTO: Jstankiewiczwitek, Getty Images

Eleganca in predanost

Dalije pa niso privlačne samo za ljudi, s svojimi močnimi barvami in velikimi cvetovi privabljajo tudi žuželke, predvsem čebele nam bodo hvaležne, če se odločimo vrtiček popestriti z njimi. Kot vse cvetlice pa imajo tudi te svoj simbolni pomen. Simbolizirajo eleganco, notranjo moč, spremembe, ustvarjalnost in dostojanstvo, v viktorijanski Angliji pa so simbolizirale trdno zvezo in predanost, zato so jih za svoje šopke pogosto izbirale neveste.

Ime so dobile po švedskem botaniku iz 18. stoletja Andersu Dahlu, ki pa jih je najprej kategoriziral kot zelenjadnice, in sicer zaradi njihovih užitnih gomoljev. Ti naj bi imeli okus, podoben mešanici med krompirjem in redkvicami, v Franciji so gomolje dalij v začetku 19. stoletja uporabljali kot nadomestek za krompir, ki so ga takrat tam ogrožale mnoge bolezni.

In še zanimivost – dalije cvetijo v skorajda vseh barvah, le modrih ne boste našli. V 19. stoletju je eden od londonskih časnikov ponudil denarno nagrado tistemu, ki bi mu uspelo vzgojiti modro dalijo, a to ni uspelo nikomur.