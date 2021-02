Ustvarjalno valentinovo

Domača kopalna sol je sijajno darilo. FOTO: Kazmulka/Getty Images

Svečniki so za vse romantične duše.

Odtisa združimo v obliko srca. FOTO: Larisa Shpineva/Getty Images

Ljubitelji dišečih kopeli bodo veseli domače mešanice, narejene posebej zanje.

Valentinovo je odlična priložnost, da najbližjim pokažemo svojo domišljijo in ročne spretnosti. Zakaj bi darilca kupovali, ko pa jih lahko izdelamo sami. Za tiste manj spretne bo kot nalašč kozarec z idejami za zmenke. Izberemo ličen steklen kozarec s pokrovom ali pa čisto navadnega, ki ga pobarvamo z barvami za steklo ali okrasimo kako drugače.Potrebujemo še raznobarvni papir, ki ga razrežemo na manjše trake, na vsakega pa napišemo idejo za zmenek. To je lahko prostor, kamor boste peljali svojega dragega ali drago, jed, ki si jo bosta privoščila, ali dejavnost. Vsak papirček posebej nato zvijemo in povežemo s trakcem ter spravimo v kozarec. Namesto idej za zmenek lahko napišemo razloge, zakaj imamo svojega Valentinčka radi, vajine najljubše spomine in podobno.Valentinovo je tudi odličen izgovor, da nekomu izpovemo čustva, če sicer za to ne moremo zbrati poguma. Pri tem ne pozabimo na romantiko, zato elektronsko pošto zamenjajmo za dobro staro pismo, ki ga okrasimo s srčkom ali dvema, odišavimo z najljubšim parfumom ter odnesemo na pošto ali naravnost do poštnega nabiralnika.Ljubitelji dišečih kopeli bodo veseli domače mešanice, narejene posebej zanje. Potrebujemo prazne čajne ali podobne vrečke iz denimo organze ali tila, grenko sol, nekaj kapljic eteričnega olja po želji ter posušene cvetove kamilice, sivke, ognjiča, tavžentrože, arnike ali drugih zdravilnih rastlin. Grenka sol je odličen dodatek zdravilni kopeli, saj pomirja vnete mišice, zmanjšuje stres, blaži vnetja ter poskrbi za razstrupljanje.Sivka in kamilica delujeta pomirjujoče, ognjič pa enako kot grenka sol blaži vnetja. Skodelico soli zmešamo s petimi kapljicami eteričnega olja po želji in v vrečko nasujemo tri žlice mešanice oziroma toliko, da vrečko napolnimo do polovice. Po soli nato razporedimo suho cvetje in vrečko trdno zavežemo z okrasnim trakom, na katerega po želji pritrdimo srce, ki ga izrežemo iz tršega papirja. Ker smo kopalno sol shranili v vrečko z luknjicami, jo moramo do uporabe spraviti v večji kozarec ali posodo s pokrovom, sicer se bo vonj porazgubil.Še bolj preprosti za izdelavo pa so svečniki, ki se jih bodo razveselile vse romantične duše. Potrebujemo steklen kozarec, lepilo, bleščice, barve za steklo in čopič. Najprej kozarec v celoti pobarvamo, uporabimo lahko eno ali več barv. Počakamo, da se posuši, nato pa z lepilom na kozarec narišemo poljubne motive ali vzorce ter po njih hitro, preden se lepilo posuši, posujemo bleščice. Izdelava takšnih svečnikov bo zelo zabaven projekt tudi za otroke. Če želimo vključiti najmlajše, ki sami še ne znajo držati čopičev in pisal, pa bodo povsem dovolj njihovi prsti.Enega pomočimo v barvo in odtisnemo na steklo, nato vajo ponovimo, in sicer tako, da se odtisa na spodnji strani stikata, oblika pa spominja na srce. S takšnimi vzorci prekrijemo svečnik, voščilnico, krožnik, skodelico … Možnosti je res veliko, pazimo le, da uporabimo barvo, primerno za določen material.