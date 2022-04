Ustvarimo slavnostno vzdušje: tako lahko popestrite praznike

Cvetje polepša vsakdan in naredi posebne priložnosti še bolj slovesne, romantične, razigrane. Z izbiro različnih vrst in barv lahko pričaramo skorajda vsakršno vzdušje, zato bodo pisani šopki in aranžmaji popestrili tudi velikonočno mizo.

Tradicionalno s tem najpomembnejšim krščanskim praznikom povezujemo pastelne barve in živahne barve pomladi. Zdaj je čas, ko lahko uživamo v mehkobi tulipanov, sončnih narcisah, dehtečih hijacintah, tudi kakšen romantičen zvonček se še kje najde. Ker je velika noč barvit praznik, si lahko damo duška in kombiniramo vse mogoče barve, ki jih ob drugih priložnostih morda ne bi.

V steklene ali žičnate vaze naložimo plastične pirhe in mednje zataknemo cvetje. FOTO: Getty Images

Nič ne bo narobe, če v vazo postavimo rumene narcise in rožnate tulipane, pazimo le, da v tem duhu nadaljujemo. Če se odločimo za eleganten pogrinjek, ki je eden letošnjih velikonočnih trendov, raje pozabimo na mavrične dodatke in se držimo bolj nevtralnih barv, denimo bele.

Beli tulipani se bodo odlično podali h kombinaciji zlate in črne ali nežno rožnati. Rožnata je tudi sicer najbolj modna velikonočna barva, ki je hkrati izjemno uporabna, saj se poda tako rekoč k vsem, z izbiro odtenka pa je lahko prostor nežen in romantičen ali pa živahen in igriv.

Tisti, ki bi svojo ustvarjalnost radi pokazali tudi s cvetlično dekoracijo, lahko to storijo s pomočjo širše žične ali steklene vase, nekaj plastičnimi pirhi in šopkom cvetja. V vazo najprej vsujemo pirhe in mednje zataknemo cvetje. Aranžma je primeren le za krajši čas, saj cvetje brez vode ne bo dolgo zdržalo, lahko pa vsak cvet vtaknemo v posamično tubico z vodo.

Rožnata je najbolj modna velikonočna barva in se poda tako rekoč povsod.

Nič ne bo narobe, če na mizo prinesemo cvetočo lončnico, denimo male narcise, mačehe, trobentice ali hijacinte. Lahko jih postavimo v lične okrasne lončke in razporedimo po mizi ali pa vključimo v aranžma, okrog njih denimo spletemo venček iz tankih vejic, dodamo nekaj maha, prepeličjih jajc ali pirhov ter okraske po želji. Lončnice lahko začasno presadimo v lične pletene košare, ki naj bodo nekoliko večje, da bomo lahko dodali še kakšen velikonočni okras.

Med sprehodom po gozdu lahko odlomimo vejo, ki naj bo čim bolj razvejana, doma jo prebarvamo z barvo po želji, vtaknemo v dovolj težko vazo, nato pa nanjo obesimo plastične pirhe, ki so lažji od običajnih, ti bi vse skupaj namreč lahko prevrnili, dodamo pisane trakove ali pentlje … Namesto vaze lahko uporabimo manjšo zalivalko ali čajnik ter okrasitvi podarimo bolj rustikalen videz.

Velika noč je pisana na kožo tistim, ki se radi obdajo z mavrico.

Tega ustvarimo tudi z dodatki iz naravnih materialov, še posebno lesa. Odžagan kos debla postavimo na sredino kot podstavek, nato pa nanj razporejamo mah, storže, pirhe, lesene figurice, spletemo manjše gnezdece, izdelamo cvetje iz papirja oziroma dodamo, kar nam srce poželi.

Takšni leseni rustikalni dodatki bodo še posebno prišli do izraza na beli podlagi, denimo belem namiznem prtu, v kotu sobe z belimi stenami ali ob dodatkih iz jute. Iz jute lahko sešijemo posamezne pogrinjke, vrečice za pribor ali pa jo narežemo na trakove in z njimi zvežemo pribor in prtiček.