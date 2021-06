Ustvarimo si svoj prostor pod soncem

Preden izberemo vrtno pohištvo, razmislimo, koliko časa smo pripravljeni nameniti vzdrževanju.

Čedalje bolj priljubljena kurišča

Prostor razdelimo in opremimo glede na namembnost.

Ne pozabimo na razsvetljavo

Ne pozabimo na razsvetljavo, ki naj ne bo premočna.

Dočakali smo toplejše in daljše dneve, ki jih večina želi preživeti na prostem. Mnogim se utrne tudi zamisel, da bi bilo več kot dobrodošlo urediti lasten kotiček pod soncem. Krajinski arhitekti svetujejo, da se opremljanja zunanjega prostora lotimo enako skrbno, kot bi se opremljanja notranjega. Ne nazadnje bomo večino toplih mesecev preživeli zunaj, zato naj bo prijetno, udobno in lepo.Z načrtovanjem se bomo tudi izognili temu, da bi teraso ali dvorišče preveč natlačili. Če je prostora dovolj, si lahko omislimo del, namenjen sproščanju, del z zunanjo kuhinjo in jedilnico, morda manjše otroško igrišče in kakšno gredico, naj bo zelenjavna ali cvetlična. Če prostora ni dovolj, si postavimo prednostne cilje. Letne kuhinje ne potrebujemo, dovolj bo žar, če se nam ne ljubi vrtnariti in bi to počeli samo zato, ker je pač modno, pa prostor raje porabimo za kaj drugega, kar nam bo res v veselje. Bolje je nekaj stvari izločiti, kot da bi na koncu za tiste pomembne zmanjkalo prostora. Med slednje vsekakor spada dovolj velika jedilna miza. Že med načrtovanjem je treba namreč razmisliti, ali nameravamo gostiti veliko ljudi, prirejati piknike in zabave na prostem, ter temu primerno izbrati velikost mize in število stolov. Če bo gostov običajno manj, le tu in tam pa se bo zbrala vsa družina, ni treba kupovati mize, za katero lahko sedi 12 ljudi. Ko se jih bo nabralo toliko, se raje znajdemo drugače.Če nam veliko pomeni peka na žaru in bomo večino dni hrano pripravljali zunaj, je letna kuhinja smiselna naložba. Seveda je treba razmisliti še o nadstrešku. Potrebovali bomo tudi zunanji umivalnik, ki naj bo vsaj tolikšen, da si lahko v njem sproti umijemo roke in operemo zelenjavo. Za letno kuhinjo, ki je lahko zidana ali litoželezna, dolgo približno tri metre, z delovno površino, kuhalno plinsko ploščo in koritom bo treba odšteti nekje med 1500 in 3000 evri. Če bomo čas zunaj preživljali tudi, ko bodo noči postale nekoliko hladnejše, pustimo dovolj prostora še za zunanje kurišče, ki je prijetna popestritev v poletnih večerih. Kurišča zadnja leta postajajo čedalje bolj priljubljena, a pozor, niso nadomestilo za žar, saj v njih primarno kurimo, lahko pa kljub temu na odprtem ognju spečemo penice ali koruzo, ki jo nataknemo na palico. Večina klasičnih zunanjih kurišč ima premer med 80 in 120 centimetri, cene se gibljejo okrog 100 evrov. Če živimo na zelo vetrovnem območju, je kurišče bolje izpustiti. Ne le zaradi nevarnosti požara; ob ognju ne bo prav prijetno sedeti, če se bo ves čas sukljal dim. Najbolje ga je postaviti na trdno podlago. Tako ne bo nevarnosti, da bi se prevrnilo in bi ogenj ušel izpod nadzora. Na trdno podlago postavimo tudi mizo in stole, a nikar ne zazidajmo celotnega dvorišča oziroma vrta. Ne nazadnje želimo čas zunaj preživeti tudi zato, da bi bili bližje naravi. Najbolje je ustvariti kombinacijo trdne in mehke podlage. Če so tla na terasi že povsem zazidana, videz omehčamo s cvetličnimi lonci, ki jih strateško postavimo ob rob terase ali v enega od kotov, kjer ne bodo v napoto.Seveda ne smemo pozabiti na razsvetljavo. Ta naj ne bo premočna, saj lahko moti sosede in privabi žuželke ter druge živali. Če že potrebujemo močno luč, ker želimo denimo ponoči zunaj brati, dodamo še nekaj manjših ambientalnih, solarnih ali led-luči. Te namestimo ob poti, če jih ne dosežejo drugi viri svetlobe, za romantično vzdušje pa dodamo svečo ali baklo. Preden izberemo vrtno pohištvo, razmislimo, koliko časa smo pripravljeni nameniti vzdrževanju. Les je res lep in naraven, a treba ga je redno barvati, ob velikih temperaturnih spremembah se nekatere vrste hitreje poškodujejo, napadejo ga lahko škodljivci. S pohištvom iz umetnih materialov ali kovine tovrstnih težav ni. Ko izbiramo blazine za stole, ležalnike in naslonjače, je bolje izbrati vodoodbojne materiale, tkanine brez posebnega premaza bodo namreč zdržale veliko manj, saj se bodo vlakna na dežju in soncu poškodovala, če se tkanina po nalivu ne posuši dovolj hitro, lahko tudi splesni.