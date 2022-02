Ustavimo nekontrolirano razmnoževanje

Nenadzorovano razmnoževanje mačk in psov, odvrženi mladiči in več zapuščenih živali, zlasti mačk, ki živijo prosto v okolju, postaja velik problem in breme za lokalne skupnosti. Med temi živalmi se širijo bolezni in zoonoze, v zavetiščih ni dovolj zanimanja posvojiteljev, ki bi prevzeli skrb zanje.

Lani jeseni so skupno kastrirali oz. sterilizirali 723 živali.

Najbolj učinkovit ukrep za nadzor nad razmnoževanjem mačk in psov je sterilizacija samic in kastracija samcev. Društvo za zaščito živali Pomurja (DZŽP) organizira dobro znano akcijo sterilizacij in kastracij psov in mačk. V vseh veterinarskih ambulantah po Pomurju od 1. februarja prejmete kupon za 20-odstotni popust na omenjeno storitev, akcija traja do konca marca.

Dolžnost lastnikov živali je, da preprečijo njihovo nekontrolirano razmnoževanje: »Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali. Ubijanje mladičev je kaznivo ter nehumano. Nobeno živo bitje ne bi smelo umreti nasilne smrti, tudi živali ne,« so sporočili iz DZŽP.

Sterilizacija ali kastracija pozitivno vpliva na vedenje in zdravje živali, prepreči ali zmanjša se tveganje za bolezni, manjše je tveganje za spolno prenosljive bolezni, hišni ljubljenčki se bodo manj potepali, manj bo tuljenja, markiranja in drugega nezaželenega vedenja, pravijo v DZŽP in še, da bodo živali bolj umirjene in vodljive in da mačke po tem posegu še zmeraj lovijo miši. Sterilizacija in kastracija varujeta žival pred nekaterimi oblikami raka. V lanski jesenski akciji je bilo skupno kastriranih oz. steriliziranih 723 živali, od tega 564 mačk, 157 psov in 2 kunca.