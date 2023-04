Uspavanka je lahko tudi razbijaška

Ob kakšni glasbi najlažje zaspite? Če ste med tistimi, ki to lahko storijo ob glasni in živahni, bi se najverjetneje lahko precej strinjali z rezultati najnovejše raziskave danskih raziskovalcev. Rebecca Jane Scarratt z Inštituta za klinično medicino na Univerzi Aarhus na Danskem je skupaj s sodelavci analizirala 225.626 skladb z 985 seznamov predvajanja za lažji spanec platforme za pretakanje glasbe spotify, ki so nastali glede na stopnjo priljubljenosti njihovih uporabnikov. V večini primerov je res šlo za umirjene instrumentalne skladbe z nizkimi toni oziroma prav takšne, kakršne si kot idealne predstavljamo za uspavanke. Našle pa so se tudi hitre in energične skladbe, za katere bi marsikdo težko rekel, da bi nas zazibale v spanec.

Ni ene vrste glasbe, ki bi ustrezala vsem.

Skupina raziskovalcev je identificirala šest različnih podkategorij skladb, pri čemer so le tri ustrezale tipičnim uspavankam (npr. ambientalna – elektronska glasba s sferičnimi zvoki). V treh podkategorijah je bila glasba precej netipična, kot denimo pesem Dynamite skupine BTS. Raziskovalci, ki priznavajo, da bi bilo treba na tem področju opraviti nadaljnje raziskave, predvidevajo, da lahko glasba spodbuja sprostitev in spanje ne samo zaradi pomirjujočih zvokov, temveč tudi zaradi domačnosti.

Težave s spanjem v zadnjih letih pestijo vedno več ljudi. Nekateri se po pomoč zatečejo k za to usposobljenim strokovnjakom, drugi pa si poskušajo pomagati sami. Tudi z glasbo, pravijo avtorji danske raziskave in še, da so tako pokazale tudi v preteklosti opravljene raziskave: skoraj polovica anketiranih odraslih se v sen zaziblje s pomočjo glasbe. Njihova raziskava je pokazala še, poudarjajo, da v nasprotju s pričakovanji obstajajo različne vrste muzike, ki nas uspava: »Ni ene vrste, ki bi ustrezala vsem.« Zato menijo, da bo, tudi s pomočjo njihovih ugotovitev, v prihodnje lažje razviti na glasbi temelječe strategije, s katerimi se bo mogoče boriti proti motnjam spanja.