Usnje ne mara vode

Usnja, semiša ali volne nikdar ne obešamo na takšne obešalnike, raje izberemo širše in oblazinjene. FOTO: Waldemar Brandt/Pexels

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO S perjem podloženih jaken ne peremo v prepolnem stroju, saj se lahko tako hitro strgajo. FOTO: Photocheaper/Getty Images

Volnenih vrhnjih oblačil nikdar ne sušimo v sušilnem stroju ali na radiatorju.

Če se na usnjeni ali semiš jakni pojavi madež, ga ne poskušamo očistiti doma, ampak oblačilo raje odnesemo v čistilnico.

Prišel je čas, ko bo treba vsaj ob jutrih in večerih prek običajne oprave obleči še jakno ali plašč. Dandanes je izbira res velika, od umetnih materialov do bombaža, volne, usnja in semiša ter jaken, polnjenih s perjem. Najlažja za vzdrževanje so oblačila iz bombaža in njegovih mešanic, tudi pri umetnih materialih običajno ni večjih težav, če le dosledno sledimo navodilom za nego, hitro pa lahko uničimo izdelke iz usnja in semiša, tudi volne.Usnje je zelo občutljivo za vlago, zato je priporočljivo, da usnjenih jaken ne nosimo po dežju. Če nas že ujame kakšna kaplja, jakno nemudoma obesimo v suh in dobro zračen prostor, kjer se bo posušila. Vlažne, še manj pa mokre nikoli ne pospravljamo v omaro. Pri sušenju pa je potrebna pazljivost, naj se nam še tako mudi, usnja nikoli ne izpostavimo previsokim temperaturam. Tako bo postalo krhko in bo razpokalo. Prav tako bomo usnjeno jakno hitro uničili, če jo plosko zložimo, namesto da bi jo obesili na širok, najbolje oblazinjen obešalnik, nikakor pa ne na žičnatega.Slednji so veliko preozki in prelahki za težko usnje in prej ali slej se bodo na ramenih pojavile neprivlačne izbokline, ki se jih ne bo več mogoče znebiti. Enako velja za semiš in volno. Prav tako je za vse jakne in plašče iz naravnih materialov priporočljivo, da jim namenimo dovolj prostora. Ne tlačimo jih med preostala oblačila, saj se bodo le pomečkala, likati pa jih običajno ne smemo, premalo prostora bo negativno vplivalo na vlakna, ki preveč stisnjena ne bodo mogla dihati.Če se na usnjeni ali semiš jakni pojavi madež, ga ne poskušajmo očistiti doma, ampak oblačilo raje odnesemo v čistilnico. To bo zagotovo pisalo tudi na etiketi z napotki za vzdrževanje. Lahko pa sami z usnja očistimo denimo prah, in sicer z vlažno, nikoli mokro krpo. Z vrhnjimi oblačili iz umetnega usnja ali semiša takšnih težav ni. Enostavno jih operemo v pralnem stroju, a po navodilih proizvajalca.Bo pa umetnemu usnju škodovala neposredna sončna svetloba, saj bo material izsušila in hitro bo razpokal, zato takšna oblačila sušimo v senci. Jakne, polnjene s perjem, prav tako brez težav operemo v pralnem stroju, ki pa ga ne smemo preveč napolniti. V prepolnem bobnu se lahko jakna namreč hitreje kam zatakne in strga. Dodamo lahko nekaj teniških žogic, ki naj bi skrbele za to, da se perje ne sprime v kepe, in obvezno uporabimo čim bolj nežen detergent za pranje, najbolje tekočega. Ko je jakna oprana, je priporočljivo še enkrat zagnati centrifugo, da bo že iz pralnega stroja prišla čim bolj suha. Naj bo še tako lahka, s perjem polnjene jakne ne sušimo tako, da jo obesimo, saj se bo perje neenakomerno porazdelilo, raje jo položimo plosko na stojalo za perilo. Če navodila proizvajalca to dovoljujejo, jih lahko sušimo tudi v sušilnem stroju.Za nobeno ceno pa vanj ne dajemo volnenih plaščev in jaken, enako velja za druga volnena oblačila. Prav tako jih ne sušimo na neposredni sončni svetlobi ali na radiatorju. Na vročini se bo volna namreč močno skrčila, vlakna pa se bodo poškodovala. Čeprav volna ni tako zelo občutljiva kot denimo usnje in semiš, pa tudi za volnena vrhnja oblačila velja, da čiščenje raje prepustimo strokovnjakom v čistilnicah, kot da se pranja in odstranjevanja madežev lotimo sami.