Urejenost delovne mize na prvem mestu

Novo šolsko leto se je že začelo, študijsko pa je pred vrati. Da bi tudi v letošnjem čim bolj uspešno izpolnjevali delovne naloge ter dosegali želene uspehe, pa je še kako pomemben študijski prostor. Ta naj bo, se strinjajo tako pedagogi kot notranji oblikovalci in psihologi, čim bolj urejen. To ne pomeni, da je treba za opremo zapraviti pravo premoženje, tudi z rabljenimi kosi pohištva lahko dosežemo enak učinek kot z novimi in dragimi, edina stvar, pri kateri ne gre varčevati, je kakovosten in udoben pisarniški stol. V tem primeru ne gre le za kaprico, temveč za zdravje. Ker v šoli in na fakulteti večinoma sedimo na starejših lesenih stolih, ki niso ergonomsko zasnovani in udobni, poskrbimo, da bomo vsaj doma naredili nekaj dobrega za hrbtenico in okostje, ne nazadnje pisanje domačih nalog in učenje naložita posamezniku kar nekaj dodatnega dela. Da bi tega lažje lotili, poskrbimo, da je na in ob delovni mizi čim manj motečih elementov. Seveda ne bo nič narobe, če nanjo postavimo fotografijo svojih najdražjih ali kakšno lončnico, po starodavni kitajski metodi opremljanja feng šuju je to celo zaželeno, a naj pri tem tudi ostane. Spominke s počitnic, leposlovne knjige, ki niso del učnega načrta, in podobno raje pospravimo drugam. Tudi zvezke in učbenike je bolje imeti pospravljene v predalih ali na policah, na mizi pa naj bodo le tisti, ki jih v tistem trenutku potrebujemo. Ko en predmet zaključimo, gradivo pospravimo in na mizo prinesemo drugo. To je še posebno pomembno pri tistih, ki se težje osredotočijo na posamezno nalogo in jim misli begajo od enega predmeta k drugemu.Tudi stene okrog delovne mize naj bodo čim bolj prazne oziroma napolnjene s stvarmi, ki jih potrebujemo za učenje. Denimo urnikom, na katerega ne pišemo le razporeda šolskih predmetov, temveč tudi prostočasne aktivnosti, dodamo tudi čas, ki ga moramo nameniti domačim nalogam in učenju. Za to bo najbolj priročna bela tabla, na katero pišemo s flomastrom, saj lahko na njej zapisani urnik enostavno dopolnjujemo in popravljamo. Lahko si omislimo veliko plahto papirja, na njej označimo ure in dneve, nato pa na samolepilne lističe napišemo dejavnosti in šolske predmete. Za slednje uporabimo eno barvo, za obšolske dejavnosti drugo, za čas, namenjen učenju, tretjo, in tako dalje. Za premagovanje stresa v predalu pisalne mize ne sme manjkati antistresna žogica, ki jo lahko izdelamo tudi sami, in sicer tako, da z mivko, zdrobom ali drugo podobno snovjo napolnimo balon. Omislimo si lahko tudi zen vrtiček, ki ni nič drugega kot nižja škatlica brez pokrova, v kateri je nasuta mivka, običajno je dodan kakšen kamen, po njej pa grebemo z grabljicami ter tako odmislimo vsakdanje skrbi.Delovna miza mora biti ustrezno osvetljena, sicer bodo trpele oči in poslabšal se nam bo vid. Poleg stropne svetilke si zato omislimo še namizno, najbolje takšno z usmerjenim snopom svetlobe, katere vrat lahko po potrebi premikamo in upogibamo. Izberemo sijalko, ki ima temperaturo kromatičnosti med 4000K in 6500K, kar pomeni, da oddaja hladnejšo belo ali naravno svetlobo, obe na oči delujeta najbolj blagodejno.