Urejanje groba z mislijo na trajnost

Izbira cvetličnega aranžmaja ali jesenskega nasada za ureditev groba nam občasno povzroča sive lase, še posebej takrat, kadar želimo izstopiti iz ustaljenih tirnic in urediti grob drugače, kot smo vajeni. Ker dobrih idej nikoli ni dovolj, smo se tokrat obrnili na strokovnjaka Simona Ogrizka, dipl. inž. agr. in hort., predsednika sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. V uvodu nam je povedal, da je pri aktualnih smernicah v žalni floristiki treba poudariti smernice trajnostnega razvoja, ki nas vodijo k uporabi naravnih materialov, kar pomeni, da umetno cvetje popolnoma izključimo iz nabora.

Aranžma ali nasad?

»V naslednjem koraku se odločamo, ali bomo na grob postavili lep jesenski nasad ali cvetlični aranžma, oboje pa mora biti narejeno tako, da ostane čim dalj, kar pomeni, da moramo izbrati nadvse dobro kombinacijo rezanega cvetja, zelenja in naravnih okrasnih materialov za cvetlični aranžma,« pojasni Ogrizek in nadaljuje: »Pri izdelavi nasada pa je pomembna predvsem posoda, ki naj ne bo plastična, temveč prefinjen izbor keramike ali kamna, lahko je tudi košara, kovinska posoda in podobno. Nadalje pa seveda premišljen izbor jesenskih, obstojnih lončnic z dodatkom plodov, storžev, mahu ...«

Poiščimo strokovnjaka, slovenskega vrtnarja ali cvetličarja, saj bomo tako prepričani o pravem in seveda trendovskem pristopu, s spoštovanjem do narave, podporo lokalnega obrtnika in domače proizvodnje ali vsaj domače ustvarjalnosti.

Cvetje s tropskim pridihom

Naš sogovornik priporoča, da tudi letos izberemo različne venčke – venec namreč ponazarja neskončnost – ali kompaktne aranžmaje, katerih osnova so različni plodovi, suhi materiali, obstojno zelenje, dekorativne veje, lubje in drugi naravni materiali.

»Cvetlice z nekoliko tropskim pridihom, kot so kraljeve proteje, nutansi in banksije, so kljub svojemu poreklu nadvse odporna osvežitev in dopolnitev aranžmajev ali pa dober izbor kot samostojna postavitev šopka,« pravi Ogrizek.

Grob uredimo z mislijo na trajnost. FOTO: Matej Družnik

Prednost toplim barvnim tonom

Kot pravi strokovnjak za floristiko in hortikulturo, ne smemo zanemariti pomena izbire barv. »Harmonična kombinacija barv pomirja in celo ogreje, če izberemo tople barve, kot so oranžna, lososova, rumena, marelična, rjava, bordo in opečnato rdeča ter barve zemeljskih tonov. Če izberemo hladne barve, ki so prav tako pogoste, nas bo sicer ob pogledu nanje nekoliko zmrazilo, a prava kombinacija lila, rožnate, bele, vijoličaste, modre barve in njihovih odtenkov so prav tako nadvse dober izbor. Vse naštete barve lahko kombiniramo z zeleno in zemeljskimi toni,« razloži Ogrizek.

Ne pozabimo menjati peska Ko se lotimo urejanja grobov, ne pozabimo na menjavo peska. Ta namreč zaradi vremenskih razmer z leti postane siv in zelo neestetski. Kako pogosto ga zamenjamo, je odvisno od tega, v kakšnem stanju je. Osvežitev videza lahko dosežemo tudi tako, da v obstoječi pesek vmešamo nekaj svežega.

Tradicionalne krizanteme

V nobenem aranžmaju za dan spomina po Ogrizkovih besedah ne smemo pozabiti na krizanteme, ki so kot rastline kratkega dne del naše tradicije in kulture krašenja grobov že več kot stoletje. »Njihov široki sortni nabor nam daje številne možnosti uporabe krizantem tako v barvnem kot teksturnem smislu in slovenski cvetličarji jih znamo zelo dobro povezati v cvetlične kreacije, kadar pa jih na grob prinesemo kot samostojen šopek, pa bo to prav tako odlična rešitev,« meni sogovornik.

Krizanteme so slovenski železni repertoar nagrobnih cvetličnih aranžmajev. FOTO: Pivk Mavric

Izbiramo primerno zasaditev

Sogovornika smo vprašali, katero rastlinje zasaditi na grob in kdaj je najprimernejši čas za to početje. Odgovarja, da se pri izbiri rastlin navežemo na pokojniku ljube rastline, na okolje, ki mu je bilo nadvse ljubo, in poskušamo z izborom pritlikavih rastlinskih vrst in sort načrtovati harmoničen rastlinski sklop.

Rast plevela na grobu preprečimo z zastirko peska, okrasnega lubja, kamenega drobirja ipd. Pomembno je, da je zastirka debela vsaj 5 cm.

»Če želimo biti zelo preprosti, pa kot osnovo navadno zasadimo zimzelene okrasne trave, kot je šaš, dodamo jesensko reso, ki v nasad vnese barvo, iskrivke, ki so zelo barvite in nadvse trpežne, morebiti kateri manjši iglavec, hebo ali cvetočo lončno krizantemo,« predlaga Ogrizek in doda, da nam bo izkušeni vrtnar pri izbiri odlična opora in prava kombinacija bo hitro izbrana. »Za končno dopolnitev glede na barvno kombinacijo dodamo še cvetoče miniaturne mačehe ter po potrebi in za dekoracijo uporabimo zastirko, ki se teksturno poveže z materialom, iz katerega je izdelan nagrobnik,« sklene Ogrizek.

Elegantna črnica Urejanje groba običajno vključuje tudi menjavo oziroma dodajanje zemlje na grob. Novo zemljo dodajamo takrat, ko se zemlja poseda, ali pa ob sajenju novih rastlin. Za lepši videz je najbolje uporabiti črnico, ki jo lahko posujemo tudi samo po vrhu.

Besedilo je bilo objavljeno na tematskih oglasnih straneh Dan spomina v Slovenskih novicah.