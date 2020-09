Uredimo študentsko sobo

S premišljeno izbranimi oblačili se da sestaviti veliko kombinacij. FOTO: Avpod/Getty Images

Miza naj bo vedno pospravljena, prav tako postelja. FOTO: Anyaberkut/Getty Images

Še malo in v predavalnice se bodo vrnili študenti. Številnim, ki bodo na študijsko pot stopili prvič, pa zagotovo ne bo lahko, saj bodo morali zamenjati okolje, prijatelje in navade. A z nekaj preprostimi triki si lahko vsaj študentsko ali podnajemniško sobo naredimo prijetnejšo in bolj domačno – in vse bo lažje. Ker so študentska domovanja običajno majhna, pogosto si sobe deli tudi več ljudi, lastniki pa ne marajo večjih posegov v prostor, se zdi, da smo pri urejanju domovanja povsem nemočni, a ni nujno tako.Da bi ga popestrili, bo dovolj že zabavna ali pisana posteljnina. Izberemo barve ali motive, ki nas spravljajo v dobro voljo, še ena pomembna stvar pa je, da posteljo vsak dan takoj zjutraj pospravimo. Prostor bo tako v hipu videti bolj urejen in lažje se bomo lotevali različnih opravil in nalog, ki nas čakajo. Za dobro voljo bodo poskrbele tudi rastline, ki jih postavimo na okensko polico ali pisalno mizo, a pri slednji je treba paziti, da na njej ne bo kar naenkrat vsega preveč. Če se le da, naj miza ostane miza, prostor za učenje in delo, s čim manj navlake. Česar ne potrebujemo, zložimo v predale ali omare, prav tako vanje pospravimo knjige in zvezke, ko se nehamo učiti. Težava majhnih prostorov je namreč, da so hitro videti neurejeni in natlačeni, zato je treba za seboj redno pospravljati.Ker tudi za oblačila ne bo na voljo veliko prostora, je dobro še pred selitvijo premisliti, kaj sploh vzeti s seboj. Fakulteta ni modna brv in ni treba, da smo vsak dan videti kot iz izložbe, pomembno je, da so oblačila čista, zato izberemo nekaj kosov, za katere vemo, da nam pristajajo, in ki se jih da po mili volji kombinirati. Z dvema paroma hlač ali parom hlač in krilom ter petimi majicami lahko ustvarimo veliko kombinacij tako za dnevne kot večerne priložnosti. Velika prednost je, če je postelja v študentski sobi dvignjena, saj bomo tako pridobili prostor za shranjevanje. V trgovini poiščemo škatle iz kartona, marsikje se jih dobi brezplačno, jih, če so previsoke, odrežemo, nato pa oblepimo s samolepilnim papirjem ali prebarvamo oziroma porišemo in vanje zložimo reči, ki jih ne potrebujemo vsak dan, denimo stare zapiske, knjige, rezervno posteljnino, brisače in podobno.Za prijetno in romantično vzdušje na steno okoli postelje obesimo novoletne lučke, na žico, s katero so povezane, pa lahko nato pritrdimo še fotografijo najdražjih in preženemo domotožje. Slednje pomagamo pregnati še s kakšno drugo malenkostjo, ki jo prinesemo od doma, denimo najljubšo plišasto igračko, ki bo tudi lep okras med vzglavniki, dišečo svečo, ki nas spominja na bližnje, odejo, ki jo je spletla babica, in podobno. A tudi v tem primeru velja pravilo, da ne pretiravamo in sobe zapolnimo z nepotrebnimi spominki, ki bodo sčasoma postali zgolj moteči, če ne za nas, pa za sostanovalce.