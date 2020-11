Uredili bodo dva garteljca

Zelenjava in zelišča

Z garklji ali garteljci, ki so bili zelo razširjeni tudi na območju LAS Srce Slovenije, je povezano mnogo znanja o gojenju rastlin in cvetličenju. To znanje se s spremembami v družbi izgublja, izgublja pa se tudi stari sortiment rastlin.V projektu Garkelj, ki se bo izvajal v prihajajočih mesecih, bosta partnerja Arboretum Volčji Potok in Javni zavod Bogenšperk pozornost usmerila v ohranjanje te dragocene podeželske dediščine.Z rožami, ki jih je gospodinja nabirala v garklju, je bilo povezanih mnogo običajev – od krašenja cerkva in kapelic do uporabe cvetja za krasitev praznične mize. Partnerja bosta raziskala informacije o garkljih in rastlinah, ki so jih v njih gojili v 19. stoletju. Pri tem bodo veliko pozornost namenili preučevanju cvetličnih motivov s slik, ki je slikala rastline iz svojega grajskega vrta in jih na ta način dokumentirala. Njene slike bodo izhodišče za raziskovanje grajskih vrtov, saj je mnogo rastlin z njih pozneje prešlo na kmečke vrtove.V času trajanja projekta bodo izvedene brezplačne kreativne delavnice, kjer bo strokovnjakinja podajala znanje o ocvetličenju doma in sakralnih objektov. Na gradu Bogenšperk in v Arboretumu Volčji Potok bosta vzpostavljena dva ogledna vrtova z razstavo. Posamezniki se bodo o garkljih in cvetlični kulturi podeželja lahko izobrazili tudi na lokalnih sejmih ter prek tiskovin, kjer bodo zbrana uporabna znanja s tega področja. V javnih organizacijah bo na ogled gostujoča razstava, informacije o garkljih, rastlinah in projektu bodo predstavljene tudi v sklopu tega veselega dneva kulture.Operacija bo povezala različne organizacije ter v aktivnosti vključevala ranljive skupine. S projektom, ki bo povezal podeželsko zainteresirano javnost in strokovnjake, bodo oživljeni tradicija okrasnih vrtov ob hišah in z njo povezani običaji na območju LAS Srce Slovenije.