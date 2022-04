Ura za tekače: baterija naj bi zdržala 14 dni

Huawei dela dobre pametne ure, ki jih pred konkurenco postavlja predvsem dolgoživost, saj njihove baterije brez težav zdržijo po dva tedna uporabe brez polnjenja, pri določenih izvedenkah in v varčevalnih načinih uporabe pa celo do tri tedne.

Tekaška ura na tekaških copatih

Po veliki in zmogljivi uri watch 3 pro ter prefinjeni moški in damski uri watch 3 GT smo zdaj dobili še ultra športni model watch GT runner, ki je, kot pove že ime, namenjen predvsem tekačem, zanjo pa je treba odšteti tri stotake.

Še lažja kot prej

Watch GT runner je kljub skoraj enakim dimenzijam, kot jih ima watch 3 GT, na kateri temelji, izgubila še nekaj gramov, tako da brez paščka tehta le še dobrih 38 gramov, s paščkom pa 55, kar je peresno lahko za športne ure, ki znajo biti precej masivne. Ohišje z nekaj dodatki iz titana in keramike je zdaj plastično, številčnica pa je seveda zaščitena s protiudarnim steklom.

Pašček ima zelo na gosto postavljene luknjice, tako da nikomur ne bo težko najti optimalnega oprijema na zapestju. To je zlasti pomembno za pravilno delovanje senzorjev na spodnji strani ure.

Tudi videz je športen.

Tehnološko temelji na modelu 3 GT, kar pomeni enako dober amoled zaslon, dolgoživo baterijo, vodoodpornost po standardih IP68 in 5 ATM, torej lahko z uro brez skrbi plavamo, seveda pa se ne gremo potapljat. Za spremljanje srčnega utripa skrbi senzor zadnje generacije truseen 5.0, nadgrajen pa je GPS-sprejem, saj ima GT runner vgrajeno še dodatno anteno, kar naj bi za 135 odstotkov izboljšalo sprejem satelitskih signalov iz orbite.

Baterija naj bi zdržala do dva tedna normalne uporabe, pri vsakodnevni uporabi tekaških programov in navigacije pa kak teden, kar je prav tako odlično. Ura sicer nima esima, a lahko sprejema klice s telefona, kar zna priti prav med telovadbo.

Športni programi

Kot sem že zapisal, je velik poudarek na teku. Ura po prvem opravljenem (tekaškem) treningu izračuna indeks tekaških zmogljivosti (angl. running ability index, RAI), na podlagi katerega izračuna tudi potencialne čase za 5, 10, 20 in 42 kilometrov teka (maraton).

Umetna inteligenca ponudi natančen čas regeneracije in predlaga različne (tekaške) treninge in načrte treningov, opozarja na odmore med treningi. Načrti za tek in glasovna opozorila med vadbo so na voljo le v angleščini.

14 dni naj bi zdržala baterija.

Za delovanje jo je treba povezati s pametnim telefonom prek aplikacije Huawei zdravje, ki je na voljo tako za androidne kot Applove telefone. V aplikaciji, v kateri lahko nastavljamo, na katera obvestila bo ura opozarjala, in izbiramo drugačne številčnice, lahko nastavimo tudi personalizirane cilje za zdravo življenje, kot so čas vstajanja in odhoda v posteljo, redno pitje vode, število dnevnih nasmehov, dihalne vaje, seveda pa lahko spremljamo in analiziramo, koliko korakov smo naredili na dan v določenem obdobju.

Vse, kar potrebuješ

Ura ni namenjena le tekačem, saj pozna morje različnih telesnih vadb in gibanj, ki jih pridno beleži in sinhronizira z aplikacijo na telefonu, kjer si lahko na zemljevidu ogledamo tudi »posnetke« naših tekov ali pohodov.

Fina stvar je tudi možnost vračanja po isti poti nazaj, če imamo vklopljeno navigacijo oziroma spremljanje vadbe, kar zna dejansko priti prav v neznanih krajih. Ura kajpak precej natančno spremlja spanec in čisto solidno meri količino kisika v krvi (SpO 2 ), po vadbi pa izračuna tudi največjo porabljeno količino kisika v eni minuti (VO 2 max). Skratka, vse, kar športnik ali rekreativec potrebuje.

Ponudi natančen čas regeneracije in predlaga različne (tekaške) treninge.

Res je, da ji Huaweijev hišni operacijski sistem HarmonyOS omogoča namestitev le malo aplikacij. A po drugi strani jih človek v resnici niti ne potrebuje prav veliko, če je ura dobro zamišljena.