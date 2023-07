Uporabni nasveti za prvo pomoč na plaži

Če se kopate na divji plaži, kjer je večja verjetnost za srečanje z meduzo ali morskim ježkom, vzemite s seboj pinceto. Ta vam bo prišla prav za prvo pomoč tako v primeru, da stopite na ježka, kot tudi ob srečanju z meduzo.

Ljudski pristop k prvi pomoči ob bližnjem srečanju z morskim ježkom je, da pomočite nogo v urin. Slednji namreč razkuži mesto vboda, bodice pa tudi spodbudi, da pokukajo iz kože in jih nato lažje odstranimo s pinceto. Odstranjevanje bodic je izjemno pomembno, saj se te lahko, če ostanejo v telesu, zagnojijo. Bodice načeloma odstranimo s pinceto, vendar pa včasih kljub trudu, da bi pogledale ven, ostanejo zarite globoko v kožo. V tem primeru jih boste lažje izvlekli s šivanko ali drugo tanko iglo. Po odstranjevanju bodic nogo sperite s čisto vodo, mesto pa po poškodbi redno razkužujte z razkužilom (alkoholom, peroksidom). Če bodic ne uspete odstraniti sami, obiščite zdravnika. Pred ježki se lahko vnaprej zavarujete z obuvali za v vodo.

Če boste dopustovali v Sloveniji ali na Hrvaškem, se ni bati, da bi vas ožgala kaka res nevarna vrsta meduze. Kljub temu pa je ožig lahko zelo neprijeten. Tudi pri ožigu meduze je naše najpomembnejše orodje za prvo pomoč pinceta. Z njo odstranimo ožigalke s kože. Namesto pincete lahko uporabimo nož (topo stran), plastično kartico (npr. bančno). Ne dotikajmo se ožigalk z golimi rokami. Ko odstranimo ožigalke, sperimo območje z morsko vodo. Sladke vode za izpiranje ne smemo uporabiti, saj spodbuja izločanje strupa. Koristen pripomoček za prvo pomoč je kis.

Če ga imamo, ga polijemo po gazi oziroma kosu blaga in s tem prevežemo mesto ožiga. Meduzin strup nevtralizira tudi pasta iz vode in sode bikarbone. Bolečino lahko omilimo z ledenimi kockami. Ožig meduze je lahko zelo boleč, vendar načeloma ni nevaren. Obisk zdravnika po ožigu ni potreben. Večja previdnost pa velja, če vas meduza ožge v obraz oziroma na področje okoli oči. Ožig bo na koži lahko viden še nekaj časa. Če gre za hujši ožig, ga prekrijemo s čisto gazo, da se ne okuži. Praskanje mesta ožiga je odsvetovano, saj se strup tako le še bolj razširi. Tveganje, da vas bo ožgala meduza, je večje, če se boste kopali ponoči. Za razliko od meduze srečanje z morskimi klobuki, ki jih prav tako srečujemo v severnem Jadranu, ni nujno neprijetno, njihov ožig je za človeka namreč povsem neboleč.

Pik komarja v telesu povzroči vnetje in sproži srbečico. Da nas ne bi srbelo, si lahko pomagamo s hladnimi obkladki. Srbečico ublaži tudi antihistaminska krema, ki jo brez recepta dobite v lekarni.

Za alergike so piki lahko tudi smrtno nevarni.

Pri čebeljem piku je treba iz kože čim prej odstraniti želo. To najlažje storimo s pinceto. Pomagamo si lahko tudi z nohti, vendar pazimo, da mesta pika ne bomo stiskali, saj se bo strup iz žela tako le še bolj razširil po telesu. Bolečino bodo omilili hladni obkladki, ki tudi upočasnijo prodiranje strupa v krvni obtok.

Komarjeve in čebelje pike hladite, osje in sršenove segrevajte. FOTO: Pkpix, Getty Images

Nasprotno pri piku ose in sršena mesto pika grejemo. Na ta način izničimo delovanje strupa. Postopek je učinkovite le, če ga izvedemo prvih pet minut po piku. Po tem času začnemo predel pika hladiti.

Še posebej pri otrocih bodite pozorni na morebitno alergično reakcijo po piku. Ta se kaže kot stopnjevanje srbenja na delih telesa, ki niso blizu pika, slabost, bruhanje, težko dihanje, pospešen srčni utrip, celo izguba zavesti. Če opazite naštete znake, takoj pokličite prvo pomoč.

Spoštljivo z morskimi bitji

Z morskimi bitji ravnamo spoštljivo, saj smo mi tisti, ki vdiramo v njihovo okolje. Ne igramo se z njimi in jih ne vlečemo iz morja ter jih puščamo umirati na vročini. Igranje z morskimi živalmi, njihovo mučenje in pobijanje je pri nas poleg tega prepovedano in se kaznuje z globo.