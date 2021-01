Uporaben štirikolesni pogon

Notranjost je ravno prav digitalizirana.

Ravno prav digitalizacije

Zadnji sedeži ponudijo udobno in prostorno sedenje.

Uporabnost prtljažnika

Motor se je izkazal kot varčen in dovolj živahen.

Štirikolesni pogon

Renault kadjar bose blue dCi 150 4WD

Motor: štirivaljni dizelski motor

Gibna prostornina: 1749 cm3

Največja moč: 110 kW (150 KM) pri 3750 vrt./min.

Največji navor: 340 Nm pri 1750 vrt./min.

Pogon: štirikolesni, 6-stopenjski ročni menjalnik

Masa praznega vozila: 1692 kg

Mere (D/Š/V): 4489/1836/1613 mm

Medosna razdalja: 2646 mm

Prostornina prtljažnika: 472–1478 l

Posoda za gorivo: 55 l

Najvišja hitrost: 197 km/h

Pospešek 0 do 100 km/h: 11,2 s

Poraba goriva: 5,7–6,0 l/100 km

Izpust CO2: 150–159 g/km

Uradni zastopnik: Renault Nissan Slovenija

Maloprodajna cena: 30.790 evrov (testno vozilo 32.910 evrov)

Euro NCAP: *****

Renaultovega športnega terenca kadjarja v kombinaciji z dizelskim motorjem in štirikolesnim pogonom boste ta hip zaman iskali na uradnem Renaultovem ceniku, a brez skrbi, francoska znamka je le v fazi prevetritve motorne palete in kombinacija dizla s štirikolesnim pogonom bo zagotovo v ponudbi tudi v prihodnje.Ali bo to še vedno 1,7-litrski dizelski štirivaljnik z največjo močjo 110 kW oziroma 150 konjev, s katerim je bil opremljen testni kadjar, bomo izvedeli kmalu.Kadjarja so nazadnje prenovili leta 2018 in mu pri tem malenkost osvežili tako notranjost kot zunanjost. Res pa je, da notranjost, predvsem sredinska konzola, deluje nekoliko preveč plastično. Všečno je, da avtomobil ni pretirano digitaliziran. Tako je instrumentna plošča kombinacija digitalnega merilnika hitrosti in analognih kazalcev količine goriva in temperature hladilne tekočine.Upravljalna stikala klimatske naprave so takšna kot v novem cliu in capturju, upravljanje pa intuitivno, saj poteka »po starem« z vrtljivimi gumbi. Ko že govorim o klimatski napravi, moram omeniti, da mi njena samodejna pamet ni bila najbolj všeč, zato sem tu in tam posegel v njeno delovanje z ročnimi nastavitvami.Zaslon infozabavne naprave je občutljiv za dotik in meri za današnje čase skromnih sedem palcev (18 cm). Kar seveda ni nujno slabo. Radijski del infozabavne naprave podpira tako sprejem digitalnega radia (DAB) kot tudi FM- in AM-radijskih valov. Glasnost radia na žalost nastavljamo prek za dotik občutljivega stikala – vrtljivi gumb bi nam bil ljubši.Prtljažni prostor v kadjarju v osnovi meri 472 litrov; če zložimo naslone zadnje klopi (deljiva je v razmerju 60 : 40), dobimo še več prostora. Pri tem lahko poklopimo tudi sovoznikovo naslonjalo in tako dobimo prostor za prevoz 2,5 metra dolgih predmetov. Dodajmo še, da je dno prtljažnika dvojno z dvema višinama poda.Praktično, ker lahko v dno pospravimo stvari, ki jih ne potrebujemo pogosto. Smo pa s kovčki, ki jih običajno uporabljamo na testih, ugotovili, da se jih v nekatere druge športne terence bolje razporedi.O motorju ne bi preveč izgubljali besed, saj njegova prihodnja usoda še ni dobro znana. Vsekakor smo pozdravili večjo prostornino, ki je dala motorju več prožnosti. Prejšnji dizelski agregati v kadjarju so imeli manjšo prostornino in posledično niso bili najbolj dorasli potrebam športnega terenca. Motor se je izkazal kot varčen in dovolj živahen, morda na trenutke hrupen. Ročni menjalnik je stvar osebnega okusa; prestavna razmerja šeststopenjskega pri kadjarju so se lepo ujela z motorjem, tako da ni bilo veliko pretikanja.Na testu nam je računalnik pokazal povprečno porabo 6,6 litra na 100 prevoženih kilometrov. Bi se pa vsekakor za takšen avtomobil spodobilo, da bi imel večjo posodo za gorivo – namesto 55-litrske vsaj 60-litrsko ali še večjo, da bi imel okroglega tisočaka avtonomije.Terenec, pa čeprav športno-mestni, ni popoln brez štirikolesnega pogona. Kadjarjev je preizkušen in si ga deli s koncernskim bratom nissanom qashqaijem. Voznik lahko z vrtljivim stikalom ob prestavni ročici izbira med samodejnim delovanjem 4 x 4 pogona, pogonom na sprednji kolesni par in zaklepom 4 x 4 pogona. Zadnji način deluje le do hitrosti 40 km/h, ko nadzor nad pogonom spet prevzame računalnik. Vsekakor dovolj, da se izmotamo iz terenske zagate ali kupa snega. Jasno, spodobne pnevmatike so tu še kako pomembne.