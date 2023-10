Unikatne in čudovite: šivamo slike in voščilnice (FOTO)

Šivalni stroj ni le za šivanje, krpanje in popravljanje oblačil ter drugih izdelkov, z njim se lahko umetniško izražamo tudi na drugačne načine. Izdelamo denimo unikatno voščilnico za rojstni dan ali drugo priložnost, stensko sliko z barvami in motivi po lastnih željah, platnice za mape ali ovitke za knjige in zvezke … Potrebujemo šivalni stroj, za manjše projekte bodo dovolj že šivanka, nit ali niti poljubne barve ali barv, slikarsko platno ali nekoliko trši papir, po želji še barve, akrilne, oljne, vodene, tempera … in veliko domišljije.

Nekaj niti naj prosto pada. FOTO: Instagram

Nit in barve se lahko ujemajo ali izberemo kontrastne. FOTO: Instagram

Ker bodo izdelki abstraktni, slikarskega ali risarskega predznanja ne potrebujemo. Najbolj enostavno voščilnico ustvarimo tako, da iz tršega, a ne pretrdega papirja izrežemo pravokotnik poljubne velikosti in ga prepognemo, da dobimo obliko voščilnice. V šivalni stroj napeljemo nit poljubne barve, voščilnico razpremo in postavimo pod iglo šivalnega stroja z naslovno stranjo, obrnjeno navzgor. Zapremo t. i. tačko in začnemo šivati.

Papir vlečemo gor in dol, malo levo in desno, naokrog, v obliki spirale, cikcak … Vmes po želji zamenjamo sukanec z drugo barvo, tretjo, četrto, namesto abstraktnih oblik lahko denimo oblikujemo cvet ali srce ali katero drugo obliko, izpišemo ime slavljenca, kakšno misel, možnosti je res veliko, katero bomo izbrali, pa je odvisno od nas samih in naših ročnih ter šiviljskih spretnosti.

Snežinko bomo lažje ustvarili ročno kot s strojem. FOTO: Barbara K. Petek

Če bomo uporabili stroj, okvir na koncu pritrdimo na platno.

Unikatna umetnina

Da bi izdelali unikatno umetnino za na steno, prav takšno, kot je na fotografiji, poleg sukanca in šivanke ali šivalnega stroja potrebujemo še slikarsko platno z okvirjem, barve, čopič in pleskarski lepilni trak. Na platno najprej prilepimo lepilni trak, ki nam bo olajšal slikanje. Med dvema trakovoma pustimo toliko prostora, kolikor debelo črto želimo ustvariti, nato ta prostor pobarvamo z barvo po želji. Razporedimo jih, kot nam srce poželi. Ko se barva posuši, trakove previdno odstranimo in se lotimo šivanja. Šive začnemo nekoliko stran od pobarvane črte in tudi končamo nekoliko stran, nekaj niti pustimo viseti s slike. Uporabimo lahko ujemajoče se barve ali kontrastne, več njih ali zgolj eno ali dve. Če se odločimo namesto šivanke uporabiti šivalni stroj, bo šlo nekoliko lažje, če šivamo zgolj po platnu in ga šele pozneje pritrdimo na okvir, tako bomo denimo lahko šive pripeljali precej bolj do roba, kot če je okvir že pritrjen.

Motiv je lahko povsem abstrakten. FOTO: Barbara K. Petek