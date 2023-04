Unikatna torba iz starih hlač (FOTO)

V angleško govorečih deželah je v duhu varovanja okolja in bolj trajnostnega načina življenja že nekaj časa v uporabi izraz upcycling. Pri nas ga večinoma prevajamo kot ponovna uporaba, da torej iz nečesa, kar nam ne služi več, je poškodovano ali pa smo se te reči enostavno naveličali, naredimo nekaj novega, in namesto da bi to reč vrgli v smeti, ji podarimo novo življenje.

Torbo okrasimo s kosi tkanine, gumbi, našitki ... FOTO: Melnikof/Getty Images

In najbolj primerne za upcycling so tkanine, stara oblačila, odslužena posteljnina, prti, servieti, tudi tanjše preproge in odeje itd. Iz njih lahko izdelamo nakupovalno torbo za večkratno uporabo, uporabljamo jo lahko tudi kot torbo za na plažo ali kot modno vrečo, v katero spravimo poleg osnovnih potrebščin še kakšen zvezek, mapo in druge pripomočke za v pisarno.

Ni treba, da preozke hlače romajo v smeti. FOTO: G-stockstudio, Getty Images

Ker prostora za shranjevanje ni nikoli preveč, s hlač enostavno odrežemo zadnje žepe in jih prišijemo na torbo, na notranjo ali zunanjo stran.

Enostaven postopek

Potrebujemo odslužene hlače ali krilo iz džinsa, ostre škarje, nekaj bucik, nit in šivanko ali šivalni stroj. Če uporabljamo krilo, bo delo veliko bolj enostavno. S spodnjega roba odrežemo dva trakova, široka naj bosta okrog štiri centimetre, ki ju bomo nato uporabili za ročaja, in spodnjo odprtino zašijemo skupaj. Obe daljši stranici trakov zapognemo proti sredini, pritrdimo z bucikami, da bo blago stalo na mestu, in zašijemo.

Odrežemo hlačnice in luknjo zašijemo. FOTO: Natalia Khimich, Getty Images

Ročaja zdaj samo še prišijemo za zgornji rob krila, vsakega na svojo stran, in torba je nared. Če za torbo uporabljamo hlače iz džinsa, moramo najprej odrezati hlačnici, in sicer čim bolj pri vrhu, da bo končna oblika torbe čim bolj pravilna in spodnji del zaobljen. V tem primeru trakova, ki bosta postala ročaja torbe, izrežemo iz hlačnic. Ker imamo na voljo veliko več materiala kot pri krilu, sta lahko ročaja daljša in tudi širša, ali pa se odločimo za torbo s samo enim dolgim ročajem, ki jo bomo lahko nosili obešeno prek telesa. Ko smo odrezali hlačnici, je postopek povsem enak kot pri izdelavi torbe iz krila. Zgornjo odprtino lahko delno zapremo tako, da na eno stran odprtine prišijemo velik gumb, na drugo pa tanjši trak, skozi katerega bomo vtaknili gumb.

Dodatni žepi so vedno dobrodošli. FOTO: Murziknata, Getty Images

Iz hlačnic izrežemo dva trakova, široka naj bosta vsaj štiri centimetre, iz katerih bomo naredili ročaja.

Še hitreje

Seveda lahko uporabimo tudi druge hlače, ki jih ne nosimo več, ker nam niso prav ali so strgane, pazimo le, da je material dovolj močan, da se torba ne bo hitro strgala. To še posebno velja, če jo nameravamo uporabljati za nakupovanje. Če nam material ali barva nista najbolj všeč, so hlače ravno na delu, ki se bo spremenil v torbo, strgane ali umazane, blago prekrijemo z našitki, kosom tkanine drugega odsluženega oblačila, gumbi, ki jih prek madeža našijemo denimo v obliki cveta, in podobno. Na ta način bomo dobili povsem unikaten modni dodatek, ki bo povsem po naših željah.

Madež zakrijemo z gumbi – prek njega jih našijemo v poljubnem vzorcu ali obliki. FOTO: Goroda, Getty Images

Še hitreje in bolj enostavno pa iz odsluženih hlač ali krila že obstoječi torbi ali vreči povečamo prostor za shranjevanje raznih drobnarij, ki ga ni nikoli preveč, mnoge torbe in vreče, narejene iz blaga, pa imajo občutno premalo žepov. Ali celo nobenega. Da bi to spremenili, s hlač enostavno odrežemo zadnje žepe in jih prišijemo na torbo, na notranjo ali zunanjo stran.