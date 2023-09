Unikatna in sentimentalna odejica (FOTO)

Imate doma mladenko ali mladeniča, ki se prvič odpravlja v svet, kjer bo nabiral znanje na fakulteti ali v drugi visokošolski ustanovi? Meni, da ga bo dajalo domotožje? Ob slovesu mu podarite prav posebno darilo, ki ga bo spominjalo ne le na dom, temveč tudi na brezskrbne otroške dni.

Poiščite kakšno njegovo oblačilce, ko je bil še dojenček, nato otrok in mladostnik, lahko je to tudi pralna plenica, odejica … pomembno je le, da gre za tkanino, s pleteninami bo težje delati, saj jih ne moremo narezati na kvadratke, ne da bi se razparale.

Koščki so lahko različnih oblik. FOTO: Liveslow, Getty Images

Izberemo krpice, ki obdarovancu nekaj pomenijo. FOTO: Philipimage, Getty Images

Ni treba, da se krpice barvno ujemajo.

Vse, kar smo nabrali, narežemo na enako velike kvadrate in jih polagamo drugega zraven drugega v več vrst, končna oblika naj bo kvadrat ali pravokotnik. V kakšnem vrstnem redu bomo zlagali kvadratke, je stvar okusa. Lahko se odločimo za kronološko, po barvah ali vzorcih ali pa jih razporedimo povsem naključno. Ko smo narezali toliko kvadratov, kot smo želeli, izmerimo, kako velik kvadrat ali pravokotnik smo sestavili. Zdaj potrebujemo kos tkanine, ki bo prav tolikšen, oziroma raje centimeter ali dva večji ter podlogo oziroma polnilo enake velikosti. Slednje lahko kupimo v vseh trgovinah s pripomočki za ustvarjanje, izbiramo med bombažnimi in sintetičnimi.

Polnilo naj ne bo v kosmih. FOTO: Maxcab, Getty Images

Potrebujemo tudi ostre škarje. FOTO: Chamillewhite, Getty Images

V kakšnem vrstnem redu bomo zlagali kvadratke, je stvar okusa.

Kot prešita odeja

Material ni toliko pomemben kot to, da polnilo ni v kosmih, temveč v obliki plahte. Kos tkanine, ki ga bomo uporabili za ozadje, najprej naokoli in naokoli zarobimo, nato pa nanj s šivalnim strojem prišijemo podlogo. Šive naredimo vse naokoli, tik ob robu, nato pa še nekaj vzporednih navpičnih in vodoravnih, da bo videti kot prešita odeja. Zdaj se lotimo nekoliko bolj zamudnega dela, in sicer šivanja kvadratkov na polnilo. S šivalnim strojem bo šlo hitreje, uporabimo pa lahko tudi sukanec in šivanko. Prvo krpico položimo v enega od kotov ter prišijemo na podlogo, drugo prišijemo tik ob njo ter tako dalje, dokler nam kvadratkov ne zmanjka.

Tisti bolj spretni lahko na katerega od kvadratkov našijejo še kakšen dodatek, denimo številko, ki bo označevala, koliko je bil naš študent star, ko je uporabljal reč, iz katere smo dobili kvadratek, dodamo lahko tudi našitek, ki smo ga kupili v trgovini in nas spominja na določen dogodek … Vklopimo domišljijo, čustva in spomine ter pustimo ustvarjalnosti prosto pot.