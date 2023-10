Unescovi zakladi v naši okolici

Na Unescovem seznamu svetovne naravne in kulturne dediščine se znajde tisto, kar je po svetu najlepšega in najzanimivejšega. Slovenijo na njem zastopajo dve naravni in tri kulturne znamenitosti, Hrvaška jih ima vpisanih deset, Avstrija dvanajst, Madžarska osem in Italija kar 58, če pogledamo v našo najbližjo okolico. Seveda to ni edini seznam, ki nastaja pod okriljem Unesca. Med njimi so na primer še seznam svetovne nesnovne kulturne dediščine človeštva, svetovna mreža biosfernih območij, svetovna mreža geoparkov in seznam pisne kulturne dediščine Spomin sveta. Predstavljamo nekaj Unescovih destinacij pri nas in v bližnji tujini, kamor se lahko podamo na prijeten jesenski izlet.

SLOVENIJA

Škocjanske jame

V kraški jami z največjim podzemnim kanjonom v Evropi, visokim tudi do 146 metrov, je urejenih več kilometrov ogledne poti s kar 500 stopnicami. Na poti, ki vodi tudi čez izjemne mostove, je mogoče videti podzemne slapove (v jamskem sistemu jih je kar 26), velike dvorane, orjaške kapnike, visoke tudi do 15 metrov, in druge stvaritve podzemne kraške reke. Okoli Škocjanskih jam je regijski park – območje varovane naravne in kulturne dediščine. Po njem vodijo učne in kolesarske poti.

Unescovi zakladi v Idriji

Idrija z okolico je znana po več kot 500-letni tradiciji rudarstva v nekoč drugem največjem rudniku živega srebra na svetu, ki jo lahko obiskovalci podrobneje raziščemo in spoznamo. Dediščina živega srebra v Idriji je skupaj s španskim Almadénom priznana na globalni ravni, saj je vpisana na seznam svetovne kulturne dediščine, dediščine vsega človeštva.

A to še zdaleč ni vse, kar ponuja obisk Idrije. Tam lahko odkrijete tudi osupljive naravne in kulturne znamenitosti Unescovega globalnega geoparka Idrija. Na pohodniških ali kolesarskih izletih po neokrnjeni naravi geoparka spoznajte idrijsko podeželje, oglejte si slikovite vodne pregrade – klavže, ki kraljujejo v strmih soteskah okoliških rek, sprehodite se po poti idrijskih naravoslovcev ob rudniškem vodnem kanalu – Rakah – in doživite mističnost Divjega jezera. Idrija je tudi slovenska prestolnica klekljane čipke. Ne nazadnje ne smemo pozabiti na tamkajšnjo kulinariko, ki je najbolj prepoznana po idrijskih žlikrofih.

Tradicija reje lipicancev

Kobilarna Lipica velja za najstarejšo kobilarno v Evropi, ki neprekinjeno deluje že več kot 440 let. Vzreja elegantnih belih lipicancev predstavlja pomembno dediščino Slovenije in še sedmih držav, ki so sodelovale pri nominaciji za uvrstitev te dejavnosti na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Lipicanci imajo že stoletja simbolno vlogo v vseh osmih državah in še danes zaznamujejo številne skupnosti. Lipica kot dom lipicancev je ena največjih slovenskih znamenitosti tako zaradi tradicije vzreje konj kot svoje stavbne dediščine in kulturne krajine.

HRVAŠKA

Evfrazijeva bazilika v Poreču

Enega najstarejših in najlepših spomenikov v Poreču, ki zajema kompleks sakralnih stavb, postavljenih za časa škofa Evfrazija, najdemo v severovzhodnem delu starega mestnega jedra. Bazilika, ki je uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine, ima triladijski tloris s širšo in višjo osrednjo ladjo, ki jo od bočnih ladij ločujeta dva niza arkad. Vse tri ladje se končajo s polkrožnimi apsidami, v glavni apsidi, ki je širša in globlja od bočnih, stoji ciborij. Zunanje preddverje (narteks) je povezano s prostranim kvadratnim dvoriščem (atrij), na tej strani je tudi osmerokotna krstilnica. Bazilika je dobila današnjo obliko v 13. in 15. stoletju, cerkveni stolp je bil zgrajen v 16. stoletju. Apsida je bogato okrašena s figuralnimi mozaiki, ki, skupaj z mozaiki cerkve San Vitale v Ravenni, predstavljajo najpomembnejše primerke umetnosti mozaikov v Evropi. Po talnih mozaikih in ohranjenih napisih lahko spremljamo vse faze gradnje, adaptacij in obnov bazilike in lahko tudi rekonstruiramo življenje krščanske skupnosti v Poreču.

Romansko mesto Trogir

Trogir so ustanovili grški kolonisti z otoka Visa v III. stoletju pred našim štetjem. Na tem antičnem jedru leži zgodovinsko jedro Trogirja, ki je najbolje ohranjeno romansko-gotsko mesto, ne samo na Jadranu, temveč v srednji Evropi. Srednjeveško jedro za obzidjem združuje dobro ohranjen dvorec in stolp ter številne zgradbe in palače iz romanskega, gotskega, renesančnega in baročnega obdobja. Najpomembnejša je katedrala s portalom zahodnih vrat, ki je umetnina mojstra Radovana in je najpomembnejši primerek romansko-gotske umetnosti na Hrvaškem.

Geopark Biokovo - Imotska jezera

Geopark Biokovo - Imotska jezera se je med Unescove geoparke uvrstil šele nedavno in je tako postal tretji hrvaški geopark na tem seznamu – na njem sta še Papuk in Viški arhipelag. Območje geoparka Biokovo - Imotska jezera, ki meri okoli 431 kvadratnih kilometrov, je izjemnega kulturnozgodovinskega in naravnega pomena, saj vključuje veliko geološko pestrost in habitate številnih vrst rastlin in živali. Glavne naravne znamenitosti so Park narave Biokovo, kraška reka Vrljika, Modro in Rdeče jezero. Omenjeni jezeri ležita v bližini kraja Imotski. Rdeče jezero (hrv. Crveno jezero) je svojevrsten hidromorfološki fenomen in svetovna redkost, predvsem zaradi svoje barve, oblike in nastanka. Ime je dobilo po rdečkastih stenah, ki ga obkrožajo in mu dajejo na trenutke zastrašujočo podobo, ki pri obiskovalcih vzbuja strahospoštovanje. Dodajmo, da Park narave Biokovo niso le gore – ob cesti na najvišji vrh Biokova Sv. Jure je razgledna točka Skywalk Biokovo –, ampak tudi zanimiv kraški svet, poln kraških pojavov in jam, med katerimi so najbolj znane Amfora, Mokre noge in najglobja jama Njemica.

MADŽARSKA

Trije zakladi Budimpešte

Med sprehodom po Budimpešti zlahka naletimo na izjemne stavbe in čudovite trge. Lepote mesta je prepoznal tudi Unesco: razgled na obrežje Donave z Budimsko grajsko četrtjo in Andrássyjevo cesto. Nedvomno donavsko obrežje obiskovalcem ponuja čudovit razgled z znamenitimi mostovi, ki se raztezajo čez reko. Območje svetovne dediščine se razprostira od Margaretinega mostu do Mostu svobode in vključuje zgodovinski kompleks Grajske četrti na budimski strani, Gerhardov hrib (Gellért) s Kipom svobode in citadelo ter priljubljeno kopališče. Med stavbno dediščino na peštanski strani obrežja najbolj izstopajo eklektična, očarljiva zgradba parlamenta, neorenesančni sedež Madžarske akademije znanosti, secesijska mojstrovina palača Gresham in Peštanski Vigadó.

Budimska grajska četrt, obdana z obzidjem, je vredna posebne omembe, saj lahko zaradi številnih znamenitosti tam preživite ves dan. V njenem središču si lahko ogledate novogotsko Matijevo cerkev iz 19. stoletja in neoromanski Ribiški bastion; ne spreglejte niti Budimske palače, kjer so nekoč domovali kralji, danes pa so tam Narodna Széchenyijeva knjižnica, Narodna galerija in Budimpeški zgodovinski muzej. Na vašem mestu bi obiskali tudi Grajski vrtni bazar. To je posebna skrinjica draguljev te prestolnice, kjer v sožitju bivata umetnost in narava. Oglejte si tamkajšnje razstave, uživajte v krasni večerji ali le občudujte čarobno panoramo!

Na Unescov seznam svetovne dediščine je sprejeta tudi Andrássyjeva cesta s svojimi čudovitimi stavbami, kot so Državna opera, ki jo je zasnoval slavni arhitekt Miklós Ybl, neorenesančna glasbena akademija in secesijska Modna dvorana; vključuje pa tudi veličastni Trg junakov na koncu Andrássyjeve ceste z Muzejem likovnih umetnosti, galerijo Műcsarnok in predvsem Milenijskim spomenikom, kjer vas umetniška dela vodijo po celotni madžarski zgodovini. Za še pristnejši občutek potovanja skozi čas se zapeljite nekaj postaj s prvo evropsko podzemno železnico, ki jo je leta 1896 v uporabo predal Franc Jožef in vse do danes drvi pod Andrássyjevo cesto.

AVSTRIJA

Gradec

V stoletjih se je okoli grajskega hriba z znamenitim urnim stolpom počasi razvila mestna podoba, ki že od srednjega veka sledi vsem pomembnim slogom od gotike do renesanse, baroka, historizma in secesije do sodobne arhitekture z nizom osupljivih zgradb. V svetovno znani orožarni dobi obiskovalec vpogled v življenje v srednjem veku. Nasploh pa graške uličice in ceste pričajo o kulturnem utripu mesta, v katerem sta bili umetnost in kultura v vsakdanjiku pomembni tako v preteklosti kot sedanjosti.

Semmerinška železnica

Najlepša pot z Dunaja vodi po železniških tirih na jug Avstrije v regijo semmerinških gora »Zauberberge«. Takratni državni minister Karl Friedrich Kübeck je leta 1841 izdal nalog za gradnjo železniškega tira do Trsta. Pod vodstvom gradbenega inženirja iz Benetk Carla di Ghega so v pičlih šestih letih, od 1848 do 1854, speljali visokogorsko železniško progo čez prelaz na nadmorski višini 1000 m (takrat najvišje ležeča z vlakom dosegljiva točka na svetu). Proga je bila že takrat skladen preplet tehnologije z naravo in s tem še danes zaznamuje to edinstveno pokrajino ter regijo Semmering-Rax-Schneeberg uvršča med klasične počitniške destinacije Evrope.

Nežidersko jezero

Ob največjem srednjeevropskem stepskem jezeru lahko srečate Puszto in Schilfgürtel, naleteli pa boste tudi na ljubke vinske gorice, ki se razprostirajo po širnem obzorju. Čezmejno območje, ki sta ga za vpis med Unescovo kulturno dediščino predlagali tako Avstrija kot Madžarska, se razprostira od nižine čez jezero in njegovih obrežnih pasov, poraščenih s trsjem, do slikovitih krajev, čudovitih vinogradov in obsežnih pašnikov, na katerih se pase sivo govedo in bele koze. Arheološki spomeniki, kamnolomi apnenega peščenca, antična svetišča, velike kmetije in dvorci pričajo o izredni zgodovini teh krajev – Nežidersko jezero (nem. Neusiedler See, madž. Fertő tó) že od nekdaj velja za talilni lonec različnih kultur.

ITALIJA

Srednjeveška lepota v Furlaniji

Streljaj od Kobarida leži na italijanski strani meje Čedad (it. Cividale del Friuli), srednjeveško mestece pod Unescovo zaščito. Njegove korenine segajo v rimske čase in sodeč po njegovem tedanjem imenu je bilo poklon rimskemu cesarju Gaju Juliju Cezarju. Nič čudnega, da je znan po svoji edinstveni arhitekturi in bogati zgodovini. Ena najbolj impresivnih znamenitosti je Hudičev most (it. Ponte del Diavolo), ki se pne nad Nadižo. Prav tako se ponaša s Pretorsko palačo (it. Palazzo dei Provveditori Veneti), v kateri je od leta 1990 Narodni arheološki muzej Čedad, ki hrani Reichenauske rokopise, zaradi katerih je mesto vpisano na Unescov seznam svetovne dediščine.

Arheološki zaklad v severni Italiji

Oglej (it. Aquileia) je arheološki biser v severni Italiji. Nekoč je bil eno najpomembnejših rimskih mest v regiji in še danes navdušuje z izjemnimi ostalinami iz tistih časov, med drugim z veličastno oglejsko baziliko oziroma baziliko Marijinega vnebovzetja in svetega Mohorja in Fortunata, ki je ena najbolje ohranjenih iz zgodnjega krščanstva. V mestu so na ogled ostanki rimskega foruma, ki je pod Unescovo zaščito, najdbe rimskih stanovanjskih objektov z ohranjenimi mozaiki vzdolž Vie Giulia Augusta, kjer je ob cesti tudi velik rimski mavzolej, na novo postavljen leta 1956, ki ga ostanki epitafov uvrščajo v obdobje cesarja Avgusta. Narodni arheološki muzej se nahaja v vili Cassis-Faraone in v bližnjem parku. V njem je na ogled ena najpopolnejših arheoloških zbirk severne Italije, z lapidarijem. Ohranjena je tudi bazilika v zaselku Monastero, severovzhodno od rimskega pristanišča, kjer je od leta 1961 Zgodnjekrščanski muzej. Za zgodovino Slovencev je bil Oglej pomemben zlasti kot sedež oglejskega patriarhata.

Unikatno vojaško utrjeno mesto

Ob omembi Palmanove večina najprej pomisli na ugodne nakupe, a Palmanova je edinstveno utrjeno mesto, ki ga je v 16. stoletju zasnovala Beneška republika. Zgrajeno je v obliki zvezde s šestimi koničastimi trdnjavami, kar je bilo revolucionarno za tisti čas. Prav ta obzidja ga uvrščajo na Unescov seznam. Palmanova je odličen primer renesančne vojaške arhitekture. Danes je to mirno in slikovito mesto, s čudovitimi trgi, kavarnami, restavracijami in muzeji. Med obiskom si v Guvernerjevi palači oglejte Muzej velike vojne (it. Palazzo del Governatore delle armi – Museo della Grande Guerra), kjer boste spoznali zgodovino in pomen mestnega obrambnega sistema.

