Ultra z ultra kamero: hud telefon za kar 1399 evrov (FOTO)

Južnokorejski tehnološki gigant je februarja predstavil novo serijo pametnih telefonov zgornjega razreda galaxy S23, na čelu katere je seveda model z oznako ultra. Že iz imena lahko sklepamo, da gre za hud telefon, naphan z najboljšimi komponentami, ki pa ga spremlja tudi huda cena, saj je treba zanj v prosti prodaji odšteti kar 1399 evrov. Še več: maloprodajna cena za testni model z 12 gigabajti delovnega pomnilnika in 512 gigabajti shrambe znaša kar 1579,99 evra.

Hrbtna stran s silnimi kamerami, med katerimi izstopa glavno zrklo s kar 200 MP.

In kaj dobimo za ta denar? Vrhunski telefon, ki nam bo služil vrsto let – če odmislimo dejstvo, da takšne telefone ponavadi kupujejo tisti, ki jih menjajo z vsako generacijo ali pa vsaj na dve leti. Seveda je res, da se lahko s tako mašinco postavljamo, saj je res odlična v vseh pogledih.

Za začetek je tu štirioka kamera z 200 milijoni slikovnih točk, najhitrejši procesor za androidne telefone, oblije pomnilnika, dovršena oblika, fantastičen zaslon, silna baterija in kot pika na i pisalo, s katerim lahko zapisujemo beležke (telefon pa jih pretvarja v tekstovno obliko) ali pa rišemo in delamo oznake na fotografijah.

Ultra mega kamera

Število pikslov pri kamerah še kar raste. Galaxy S23 ultra je opremljen z novo glavno širokokotno kamero z 200 MP, velikim tipalom, laserskim avtofokusom in optičnim stabilizatorjem slike. Za panoramske slike skrbi ultra širokokotna kamera z 12 milijoni točk, za približevanje kadrov pa telefoto leči s trikratno in desetkratno optično povečavo ter s po desetimi megapiksli in optično stabilizacijo.

Za avtoportrete skrbi nova prednja kamera, ki ima 12 milijonov točk, medtem ko sta imeli zadnji dve generaciji serije S 40 MP selfie kamero. Prav vse kamere obvladajo samodejno ostrenje, kar še vedno ni samoumevno pri vseh premijskih telefonih.

Seveda od takšnega nabora kamer ne pričakujemo drugega kot odličnost, pri čemer S23 ultra ne razočara. Fotografije, posnete z glavno 200 MP kamero, so fantastične, barvite, svetle, ostre in brez šuma, pa tudi video, ki gre do ultra visoke ločljivosti 8K, je krasen. Preostala trojica hrbtnih kamer je ostala ista kot pri ultrah prejšnjih dveh generacij, tako da ne moremo govoriti o nekem napredku.

200 MP ima glavna širokokotna kamera.

A brez skrbi, ultra širokokotna kamera in telefoto kameri delajo odlične posnetke, povečana slika pa je lahko uporabna tja do 20x ali 30x povečave (ki je že digitalna). Tudi selfie kamera se izkaže, a osebno so se mi zdele fotografije, ki jih je naredila prejšnja 40 MP kamera, naravnejše.

En procesor za vse

Druga velika novost pa je en sam procesor za vse trge: Samsung je doslej vztrajal pri politiki, da so telefoni za evropski trg opremljeni z njegovim procesorjem exynos, preostali svet pa je bil deležen (še hitrejših) Qualcommovih snapdargonov. Zdaj je v seriji S23 samo snapdragon 8 gen 2, ki so ga še malce bolj navili prav za Samsungove premijce.

Procesor je res hiter in zraven še energijsko učinkovit, tako da ultrina baterija s kapaciteto 5000 mAh brez težav zdrži ves dan zahtevnejše uporabe. S 45-vatnim napajalnikom se v pol ure napolni za 65 odstotkov, škoda je le, da ga ni v škatli. Dejansko sta telefonu priložena le napajalni kabel in tista igla za odpiranje predalčka s sim-kartico.

Galaxy S23 ultra je konkreten kos opreme.

Zaslon z diagonalo 6,8 palca (17,3 cm) je še naprej odličen, v nasprotju z lansko ultro pa popolnoma raven. Telefon je lepo oblikovan in kljub svoji velikosti lepo leži v roki, a z eno roko ga bo le redkokdo uporabljal. Zato ni čudno, da ima tudi vgrajeno pisalo, s katerim lahko delamo hitre beležke, čečkamo ali pa celo ustvarjamo. In dejansko se pisalo odlično obnese. Galaxy S23 ultra je izvrsten telefon, ki bo navdušil ljubitelje Samsunga pa tudi številne druge zahtevnejše uporabnike.

Samsung galaxy S23 ultra ima razkošen 6,8-palčni zaslon.