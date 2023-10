John Deere serije svojih standardnih traktorjev zdaj označuje s številkami in črko. V ponudbi imajo serije 5E, 5M, 6M, 6R, 7R, 8R in 9R itd. Višja ko je številka, večjo moč imajo traktorji, črka pa pomeni nivo opreme. Seveda se moči med serijami tudi delno prekrivajo. V Obratih smo že aprila opisali model john deere 8R 370, sredi septembra pa johna deera 6R 185. Zdaj je na vrsti še vmesna serija 7R, predstavljamo traktor john deere 7R 310. Moč in oprema Najprej seveda moč! John deere 7R 310 ima šestvaljni motor z 228 kW (310 KM) nazivne moči po standardu ECE-R120. Maksimalna moč motorja z do...