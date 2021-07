Ultimativni lego terenec

Legova serija Technic že več kot 40 let navdušuje ljubitelje lego kock in tehnike, pa naj gre za mlade ali malo manj mlade. Njihovi seti so pogosto navdihnjeni z vozili iz resničnega sveta in tako je tudi v primeru novega sodelovanja s trikrako zvezdo. Sveži Legov set 42129 se zgleduje po Mercedes-Benzovem terenskem tovornjaku zetros, ki je luč sveta ugledal leta 2008, uporablja pa se ga v reševalnih akcijah, kmetijstvu pa tudi v vojaških operacijah. Technicova stvaritev temelji na različici 4x4 (MB izdeluje tudi model 6x6), sestavljen pa je iz 2110 delov.



Legov zetros zvesto sledi resničnemu tovornjaku. Vrata in pokrov motorja se dajo odpreti, vzmetena so vsa štiri velika kolesa, poskrbeli so tudi za reprodukcijo motorja in menjalnika, vključno z vrtečim se ventilatorjem. In kot prvi Legov model ima zetros tudi zaklep diferenciala.



Za pogon, krmiljenje in diferencial skrbijo trije veliki in manjši elektromotorji, ki se napajajo s šestimi baterijami AA (škatlo z baterijami se da enostavno odstraniti in jih zamenjati), vse skupaj pa prek bluetootha nadziramo prek Legove aplikacije za pametne telefone control+, ki nam ponuja tudi celo vrsto izzivov in nalog. Ne gre za ravno majhno igračko, saj meri kar 48 x 19 x 21 cm. Cena ni ravno nizka – 299 evrov –, a za prave ljubitelje bo vreden vsakega centa. V trgovine pride 1. avgusta.

