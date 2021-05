Ultimativni gamerski komplet

Pogled v drobovje Annijevega gamerja extreme

Huda mašinca

Logitechova gamerska miška in oddajnik/sprejemnik/napajalni kabel

Ostra slika

3.



Gamerske tipkovnica, miška in slušalke poskrbijo za popoln vtis.

Močna periferija

2.



Za pravo doživetje mu pomaga 24-palčni gamerski monitor Asus.

Kot sneta sekira

1.



Osnova je visoko zmogljiv gamerski računalnik Anni gamer extreme.

S podobno konfiguracijo so opremili tudi znanega slovenskega gamerja in youtuberja Pera Martića.

144

Hz osveževanje zaslona in odzivni čas 1 ms. Hudo.

Na teh straneh sem že pel slavospeve gamerskim prenosnikom, ki iz kompaktnih dimenzij izvlečejo čuda moči. Prav tako sem se slinil nad gamerskimi tipkovnicami in miškami ter slušalkami, pa tudi nadgrajevanja starega prenosnika v povsem spodoben gamerski strojček z zunanjo grafično kartico sem se lotil.A nekaj je vendarle manjkalo ... Dokler nisem od ljubljanskega Annija, kjer se že tri desetletja ukvarjajo z računalništvom, v test prejel pravega (stacionarnega) gamerskega računalnika, hitrega monitorja ter kompleta tipkovnice, miške in slušalk. Uf.Kot se za podjetje s takšno tradicijo spodobi, pri Anniju sestavljajo in prodajajo svoje gamerske računalnike. Gre za enega od modelov Anni gamer extreme s hitrim osemjedrnim Intelovim procesorjem core i7-9700K z nazivno hitrostjo 3,6 GHz, ki lahko pospeši do božjastnih 4,9 GHz, 16 GB hitrega rama, 500 GB super hitrega SSD-diska in visoko zmogljivo grafično kartico Nvidia geforce RTX 2080S.Vse skupaj je zapakirano v šminkersko ohišje s stranico iz pleksi stekla, skozi katero lahko občudujemo prelivanje barv, za kar poskrbijo ventilatorji z vgrajenimi rgb-sijočimi diodami, po domače ledicami. Še modula rama oziroma njuna hladilnika sta bila opremljena z ledicami, manjkalo pa ni niti vodno hlajenje procesorja.Seveda so me oskrbeli tudi z Asusovim gamerskim monitorjem s 24-palčno diagonalo zaslona. Morda se to ne sliši prav veliko, a če buljiš v ekran za klasično pisalno, pardon, računalniško mizo, je to več kot dovolj. Precej bolj pomembna je visoka hitrost monitorja: Asus TUF (the ultimate force oziroma ultimativna sila) gaming VG24VQ se lahko pohvali z odzivnim časom ene milisekunde in visoko frekvenco osveževanja zaslona 144 Hz pri polni visoki ločljivosti 1920 x 1080 točk.Priključkov prav tako ni manjkalo: en vhod display port in dva hdmi-vhoda ter izhod za slušalke (oziroma dva zvočnika). Pa še zaslon je ukrivljen, kar naj bi pripomoglo k boljšemu doživetju.Tako močna naveza potrebuje tudi vrhunsko periferno opremo. Za to so poskrbele Logitechova tipkovnica G213, brezžična optična miška G pro wireless gaming in slušalke G432. Tipkovnica G213 sicer ni popolnoma mehanska (gre za kombinacijo mehansko-membranskih tipk), a ponuja dober občutek pri tipkanju, poleg tega je precej tiha. Seveda so tipke osvetljene z rgb-diodami, kar pomeni, da se lahko barve prelivajo oziroma jih v spremljevalnem Logitechovem gaming programu nastavimo za posamezne dele tipkovnice.Miška G pro wireless je na prvi pogled precej nevpadljiva, a dobesedno zažari, ko jo vklopimo. Da, spet ledice. Miško prav tako nastavljamo v Logitechovem programu, kjer lahko njeno občutljivost dvignemo do silno občutljivih 16.000 DPI (pik na palec), kar v praksi pomeni milimetrske premike. Baterija, ki se polni prek kabla, na katerega drugače priključimo brezžični sprejemnik/oddajnik, zdrži 48 ur igranja oziroma 60 ur brez prižganih lučk. Sama miška je prijetno lahka (80 g), uporaba pa je neutrudljiva.Za zvočni vidik pa so poskrbele Logitechove (žične) slušalke G432. Gre za čezušesni model slušalk s premičnim mikrofonom za komuniciranje s soigralci oziroma občinstvom, če se ukvarjamo s streamingom, se pravi prenašanjem igranja iger na kateri od videoplatform, kot sta youtube ali twitch. Same slušalke niso videti nič presunljivo posebnega, a ponujajo dober zvok, močne base in dobro stereo oziroma prostorsko zvočno sliko. Tudi glasba se je dobro slišala. Slušalke G432 lahko nastavljamo prek Logitechovega namenskega programa.In kako se vse skupaj obnese? Fantastično. Da bi se kje kakšna igra zatikala? Pa kaj še. Da bi se sploh kje upočasnila? Smešno. Tudi najsodobnejše igre z najnaprednejšo obdelavo slike so letele kot sneta sekira. Barve so bile odlične, kontrasti tudi, predvsem pa je bila slika ostra in gladka. Tipkovnica in miška sta poskrbeli za natančen vnos premikov in ukazov, slušalke pa za odličen igričarski zvok. Sovražnik prihaja od zadaj? Ni problema, sem ga pravočasno zaslišal. Eksplozije so bombastične, govor jasen, posebni učinki in spremljevalna glasba brezhibni. Le mikrofona nisem preizkusil ...Tudi sama kišta ni pretirano glasna: saj veste, vsi tisti sistemski ventilatorji poskrbijo za nekaj šuma. A ker gre za velike 12-centimetrske ventilatorje z nizkim številom vrtljajev na minuto, hrupa ni veliko. Se pa začuti toploto, ki jo iz hladilnika vodnega hlajenja oddajata zgornja ventilatorja. Nikakor pa tale računalnik ni primeren za odlaganje pijače na zgornjo stranico, saj je tam le mreža, pod katero sta ventilatorja, ki ohlajata procesor. Kišto je treba imeti na varnem (pod mizo ali na mizi), da ne pride do katastrofe.Tale gamerski računalnik je precej resna zadeva.Pa saj ni nič čudnega, če pa so pri Anniju s podobno mašinco opremili znanega slovenskega gamerja oziroma youtuberja. Komponentam primerna je tudi cena, ki se giblje tam nekje pri 2200 evrih. Treba je povedati, da annijevci ponujajo tudi precej cenejše gamerske računalnike – že za dobrega tisočaka –, seveda pa gredo cene vedno lahko še navzgor, če si omislimo še močnejšo grafično kartico, več pomnilnika in shrambe, hitrejši procesor in še boljše hlajenje. Za Asusov gamerski monitor je treba odšteti slabih 260 evrov, za tipkovnico dobrih 70, za miško okoli 160 in za slušalke 77 evrov. Ni poceni, a je vredno vsakega evra.In še videti je super. Še posebno v temi.