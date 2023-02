Ukrajina pripoveduje: ta razstava daje glas ukrajinskim beguncem

Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije je odprl razstavo Ukrajina pripoveduje, ki bo na ogled do 24. aprila. Razstava daje glas beguncem, ki jih je vojna vihra od 24. februarja 2022 pregnala z domačega praga in zdaj prebivajo v Sloveniji.

Predmeti, ki so jih prinesli iz domovine, ponazarjajo njihov beg na varno in se postavljajo ob bok njihovim šestindvajsetim zgodbam. Razstava v osmih pridruženih zgodbah izpostavlja še izbrane primere slovenske pomoči in pozitivne integracije v novo, slovensko okolje.

Ukrajinci, ki so bili pripravljeni povedati svojo zgodbo, so pred začetkom vojne živeli povsem normalno: hodili so v službo ali skrbeli za družino, otroci v vrtec in šolo, upokojenci pa so v miru preživljali jesen življenja. Čeprav se napetosti niso pojavile čez noč, saj se je veliko grenkega od leta 2014 dogajalo zlasti na vzhodu Ukrajine, je bila vojna v takšni obliki, kot jo spremljamo že eno leto, za prebivalstvo šok.

Zavedanje o vojni, ki divja v naši bližini, je nekatere posameznike spodbudilo h globljemu občutenju sočloveka v stiski. Ukrajincem so ponudili lažjo integracijo in poskrbeli za njihovo varno prihodnost v Sloveniji.