Ujemite svoje sanje

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Okrasje gredo lahko iskat v naravo. FOTO: Tatyana Tomsickova/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Lično narejen lovilec sanj je lahko tudi čudovit okras otroški sobici. FOTO: Alina Demidenko/Getty Images

Sanje so za otroke lahko še kako žive in resnične. Tako tiste lepe, v katerih odplavajo v pravljične svetove, kot grde, da jih je zaradi njih še čez dan strah lastne sence. A s spretnimi prstki vsaj mlajši z nekaj pomoči staršev lahko poskrbijo, da bodo sanjali le še lepo. Vse tiste grde more bo namreč že prej ujel lovilec sanj, ki z nekaj domišljije, ki je otrokom gotovo ne manjka, postane tudi čudovit okras otroške sobice.Srce vsakega lovilca sanj je v obroč vpeta mreža, v katero se po legendi ujamejo grde sanje, medtem ko lepim pusti, da skozi mrežo in nato po okrašenih nitkah, ki visijo z obroča, prikapljajo do spečega. Zatorej začnimo z obročem. Lahko ga kupimo, morda lesenega, lahko tudi kovinskega ali plastičnega. Ali pa ga izdelamo sami iz vrbovih vejic ali kar iz kartona oziroma valovite lepenke. Naraven vrbov je lep že sam po sebi, kartonastega pa ozaljšamo, da ga vsega ovijemo ali z okrasnimi trakovi ali z debelejšo barvasto volno.Drugi korak, ki je tudi najbolj zapleten, pa je spletanje mreže, čeprav si to lahko nekoliko olajšamo s preprostejšo različico. Uporabite sukanec, vrvico ali pa volno, lahko več različnih barv. En konec zavežite na obroč, vrvico napnite čezenj in na drugi strani spet zavežite. Ponovite na drugem delu obroča. In spet na drugem. Tolikokrat, da boste prepletli in zapletli obroč, sami se odločite, ali si želite gostejše ali bolj zračne mreže. Za konec zavežite eno daljšo vrvico nekam na obroč, z njo boste lovilca sanj namreč obesili nad posteljo.Tako, osnova je narejena. Zdaj pa lahko spustite domišljijo resnično na plan. Na spodnji del obroča zavežite nekaj vrvic – koliko, je odvisno od velikosti vaše umetnine – ter jih ovesite in okrasite, kot vam poželi srce. Morda ptičja peresa, ki jih je otrok našel na sprehodu. Če se kratkohlačnik še ne želi posloviti od poletja, naj nanje pritrdi polžje hišice in školjke, ki jih je prinesel kot spomin na morske dni (lahko si pomagate tudi z lepilno pištolo, a z njo naj najmlajši ne rokujejo sami).Za bolj jesenski pridih uporabite drevesne liste, ki jih bo jesen že kmalu obarvala, ali pa naj jih s tempera barvami otroci pobarvajo kar sami. Pa tudi vse drugo, kar najdete na sprehodih, od storžkov do želodov, lahko brž postane mikaven okras. Sploh pri deklicah ne gre zgrešiti s pisanimi koraldami, morda umetnimi rožicami ali cofki. Pa lahko noč in prijetne sanje!