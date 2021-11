Ugodna in igriva praznična darila za otroke

Decembrski prazniki so čas druženja in tudi obdobje čarobnosti in obdarovanja. In ko radovedni otroci na predbožični večer z velikim pričakovanjem zatisnejo oči in se predajo spancu, je čas, da se Božiček izkaže s pravim darilom.

Kako izbrati darilo, ki bo pričaralo pravo navdušenje

Preden se tudi letos prelevite v dobrodušnega Božička, dedka Mraza ali Miklavža in se odpravite na lov za popolnim darilom za svoje malčke, si olajšajte nakupovanje z našimi preprostimi priporočili.

Pri izbiri popolnega darila za najmlajše naj vas vodita dve preprosti merili: starost in želje otroka. Najmlajši se bodo po navadi razveselili kakšne lepe, mehke in praktične igrače, s katero bodo razvijali svojo domišljijo in kreativnost. Malo večji pa bodo navdušeni tudi nad kakšnim modnim kosom oblačila, zanimivo knjigo in kakšno slastno sladkarijo. Zapomnite si: genialno darilo, ki bo zarisalo največji nasmeh na obrazu otroka, ni nujno tudi drago.

