Uglašeni trio kraških znamenitosti

Zanimivosti za vso družino Foto: Park vojaške zgodovine

Škocjanske jame zaznamujejo 35 let od vpisa na seznam Unesca.

Pomembna novost v letošnjem letu je tudi nov simulator letenja.

Sodelovanje je bilo uspešno, saj smo vsi trije ponudniki beležili rast števila obiskovalcev, izvedli nekaj skupnih promocijskih akcij ter se skupaj pojavili na nekaterih turističnih borzah in sejmih, obenem smo si zadali tudi promocijo znamke Trio kraških znamenitosti,« so povedali na novinarski konferenci.Po lanskem letu, ko je kriza, ki jo je povzročila epidemija koronavirusa, zelo vplivala na delovanje in obisk vseh treh znamenitosti, so se ponovno odločili, da je povezovanje ena od pomembnejših prioritet, da lahko izidejo iz krize močnejši.»V lanskem letu smo sporazum nadgradili, eden od rezultatov sodelovanja, ki so ga obiskovalci lahko koristili, je bil dvig popusta na ceno vstopnice, ki ga partnerji priznavamo obiskovalcem, ki pridejo na obisk z manj kot tri mesece staro vstopnico drugega partnerja, in sicer s prvotnih 15 na 25 odstotkov v letu 2020. V letošnjem letu smo se odločili, da ta popust, torej 25 odstotkov, obdržimo še vse do konca leta 2021. S tem bi želeli še povečati dostopnost znamenitosti oziroma dediščine, ki jo upravljamo, in še dodatno povabiti domače goste, da obiščejo naše območje, pri nas tudi prespijo in raziskujejo ter okušajo vse lepote in okuse naše krajine,« pravijo kraški ponudniki.Ob tem so izpostavili novosti, in sicer da je v Parku Škocjanske jame, poleg preostale ponudbe, letos slovesno leto, saj zaznamujejo 35 let od vpisa na seznam svetovne dediščine Unesca in 25 let od ustanovitve parka. Ob tej priložnosti je bil oblikovan nov turistični produkt, gre za posebno doživetje vodenega ogleda Škocjanskih jam in parka, produkt je namenjenem manjšim skupinam.Park vojaške zgodovine Pivka v letošnjem letu zaznamuje 15. obletnico svojega nastanka. Osrednja pozornost v muzejskem programu bo letos namenjena praznovanju 30. obletnice samostojne Slovenije, v sklopu tega bo dopolnjena tudi nosilna razstava Pot v samostojnost, ki je posvečena osamosvojitvenemu obdobju. Pomembna novost v letošnjem letu je tudi nov simulator letenja Spitfire, ki nadgrajuje bogato doživljajsko ponudbo Parka vojaške zgodovine.V Kobilarni Lipica, kjer si lahko obiskovalci v sončnih pomladnih dneh ogledajo prva letošnja žrebeta in se podajo na doživetje posestva z novo mobilno aplikacijo, se bliža tudi odprtje prenovljenega hotela Maestoso, ki je predvideno poleti. Novi Maestoso bo goste pritegnil s štirimi zvezdicami plus, 139 sobami in petimi konferenčnimi dvoranami. S svojo drzno podobo bo sledil značilnostim Krasa in lipiške tradicije ter najsodobnejšim svetovnim smernicam. Z unikatnim interjerjem bo gostom ponujal priložnost za sproščen oddih v stiku z naravo, popeljal jih bo v svet konj in konjeništva, obenem pa jih bo pritegnil k doživljanju Krasa.Kot gostje so se novinarske konference udeležili županja občine Divača, državni sekretarin, direktorica Slovenske turistične organizacije. Ti so si bili enotni v tem, da predstavlja povezovanje treh kraških turističnih akterjev primer dobre prakse na nacionalni ravni ter pomemben prispevek k oživitvi slovenskega turizma.