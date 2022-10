Udobno in hitro: to je Tesla Y (FOTO)

​Teslin model Y je deklariran kot suv nadgradnja limuzinske različice tesla 3. Ker pa v resnici ne gre za terenca, bi bilo verjetno bolje, da bi ga poimenovali kot sodobno in v Teslinem slogu električno reinkarnacijo enoprostorca. Tesla Y namreč ponuja presenetljivo veliko prostora in uporabnosti. Letos je to tudi najbolje prodajani električni avtomobil v Sloveniji, prav tako v Evropi.

Udobje in prostornost

Prtljažni prostor že v osnovni postavitvi ponuja več kot 800 l prostornine, z zlaganjem sedežev, dvojnim dnom in dodatnim skoraj 120-litrskim prostorom v nosu vozila pa skupna prostornina preseže 2000 l.

Preizkusil sem teslo Y performance, ki je z močjo nabita najbolj športna izvedenka tega modela. Z nekaj več kot 4,7 metra dolžine jo lahko uvrstimo med (še vedno) srednje velika vozila. Je pa njena prednost razmeroma visoka karoserija, kar velja predvsem za potniško kabino in njeno izpeljavo v zadek. Zasnova, pri kateri sta elektromotorja nemoteče nameščena nad prednjo in zadnjo osjo, ponuja razkošje prostora, ki so ga oblikovalci tesle Y spretno izkoristili. Tako v potniški kabini, ki je »ujeta« v skoraj 2,9-metrsko medosno razdaljo, udobno sedi do pet potnikov, še posebno dobro voznik in sovoznik.

Prostornost se nadaljuje v prtljažnem prostoru, ki ima dvojno dno s konkretno veliko, vsaj stolitrsko vdolbino, kamor brez težav shranite polnilne kable, ki so pri večini drugih e-vozil še vedno nebodijihtreba. Zadnje sedeže lahko zložite, za nameček pa je v nosu vozila še skoraj 120-litrski prtljažni prostor. Kot navaja tovarna, je tako največja prostornina za prtljago kar 2158 litrov.

Pospeška še preveč

Zadnji del vozila je odličen primer aerodinamične oblike, ki ima karakteristike kupeja, hkrati pa omogoča izjemno prostornost za potnike in prtljago.

Navor med elektromotorjema se razporeja samodejno, tako da gre za bolj ali manj stalni štirikolesni pogon. Vožnja je nekoliko nenavadna tudi zaradi razmeroma močne samodejne rekuperacije zavorne energije, tako da med običajno vožnjo voznik v 80 odstotkih sploh ne potrebuje zavornega pedala. Največja sistemska moč je 324 kW oziroma okrog 440 KM, baterija pa ima kapaciteto 70 kWh. Vse to omogoča, da okrogli dve toni težka tesla Y performance pospeši do 100 km/h v le 3,7 sekunde, največjo hitrost pa ima omejeno na 250 km/h. To pomeni, da mora voznik sopotnika opozoriti, da bo ob polnem pospeševanju šlo zares hitro … A kljub temu je ob takem pospešku skoraj vsak presenečen, da ne rečem šokiran.

Gre za električni izstrelek, ki mu solidno sledi tudi podvozje, čeprav si upam zapisati, da so pri slednjem še največje rezerve. Seveda se model Y pelje zelo dobro, celo ob najostrejšem pospeševanju je miren in suveren, prav tako obvlada ovinke, a nekaj beemvejevske natančnosti sem vendarle pogrešal.

3,7 sekunde potrebuje do stotice.

Ob nespornih zmogljivostih pa je tudi v tem primeru kavelj 22 – doseg. Pri izvedenki performance tovarna po merilnem ciklu​ WLTP z enim polnjenjem obljublja nekaj več kot 500 prevoženih kilometrov. V resničnem življenju jih je od 430 do 450, seveda pa pri tem ne sme biti omenjenega pospeševanja in hitre vožnje na avtocesti. V tem primeru se doseg skrajša še za precej kilometrov.

Vse nastavitve prek zaslona

V prostorni in zračni potniški kabini vlada vzdušje sodobne dnevne sobe, kjer prevladujejo čiste linije in se kaže oblikovalsko načelo manj je več.

Zadnji vtisi so namenjeni upravljalom, konkretno tablici oziroma 15 palcev velikemu sredinskem zaslonu, ki je v teslah za voznika edini vir podatkov o vožnji in o vsem drugem. Uporabnik vozila potrebuje več dni, če ne tednov, da vsaj približno spozna, kaj vse mu je na voljo. Še dobro, da so ohranili vsaj ročici za smernik in vozni način (vožnja naprej, vzvratno, nevtralni položaj), s katero aktiviramo tudi t. i. avtopilota oziroma radarski tempomat, ki omogoča avtonomno vožnjo druge stopnje.

Vse drugo, celo tako banalne reči, kot sta ogrevanje zadnjega stekla in nastavitev šob za dovajanje zraka, pa poteka prek menijev in zaslona na dotik. Kot starejši voznik sem imel težave tudi z branjem razmeroma majhnih črk, ki se jih ne da povečevati, tako da sem med vožnjo edino dobro videl le, kako hitro se peljem. Vem, da bi se po večdnevni uporabi posameznih digitalnih rešitev privadil, kot sem se na aplikacijo, s katero spremljaš stanje vozila prek telefona, a kljub temu bi si želel vsaj nekaj osnovnih podatkov o vožnji, recimo na prosojnem zaslonu, ki pa v tesli Y sploh ni na voljo.