Udobje na visoki ravni: Renault koleos (FOTO)

Če odmislimo potniško različico kombija traffic passenger, je koleos ta hip tudi največji renault v Renaultovih prodajnih salonih na Slovenskem. Čeprav je predlani doživel prenovo, ki mu je prinesla nove pogonske agregate in malenkost olepšan videz, pa se mu leta že malce poznajo, še posebno če iščete zelo digitaliziran voznikov delovni prostor.

Voznikov delovni prostor morda res ni najsodobnejši, a je med udobnejšimi.

Glede na to, da so nedavno napovedali prihod naslednika manjšega kadjarja, ki bo po novem nosil ime austral, lahko špekuliramo, da bo tudi koleos dobil naslednika. Kljub temu pa je ta hip zanimiv nakup, saj za slabih 36 tisočakov dobimo prostoren in udoben ter obenem zmogljiv avtomobil.

Bencinski pogon

Tokrat smo preizkusili bencinsko različico z najvišjo stopnjo opreme initiale paris. Njen 1333-kubični štirivaljnik razvije 116 kilovatov (160 konjev) največje moči, kar je dobrih 20 kilovatov manj kot njegov dizelski brat. Zadnji se ponaša tudi s štirikolesnim pogonom, medtem ko se morajo kupci bencinskih koleosov zadovoljiti zgolj s prednjim.

Potniki na zadnjih sedežih se nad udobjem ne bodo pritoževali.

Osebno bi zato skoraj dal prednost dizelski različici. Sicer pa se je poraba na našem testu gibala med 7 in 8 litri na 100 prevoženih kilometrov; urbano okolje in priganjanje na avtocesti ga naredita bolj požrešnega.

Bivalni prestiž

Notranjost, še posebno v izvedenki initiale paris, ki predstavlja vrh ponudbe pri Renaultu, daje zaradi kakovostnih materialov občutek prestižnosti. Sploh umetelni šivi udobnih usnjenih sedežev so prava paša za oči. Dodajmo, da sta prednja sedeža masažna ter omogočata dvostopenjsko ogrevanje ali hlajenje.

V najžlahtnejši izvedbi initiale paris z bencinskim motorjem stane z akcijskim popustom od 34.090 evrov.

V zimskih dneh smo cenili tudi ogrevani volanski obroč in hitro odmrzovanje vetrobranskega stekla s pomočjo posebnih grelnih žičk. Instrumentna plošča in infozabavni sistem resda nista najnovejše generacije, a povezljivost se je s prenovo v marsičem izboljšala. Med drugim avtomobil obvešča o prometnih informacijah in se lahko prek kabla združi z aplikacijo Apple CarPlay oziroma Android Auto.

Dolga potovanja

Koleos se je med preizkusom izkazal kot zelo udobno sredstvo za dolga potovanja. Prostora je dovolj tudi na zadnjih sedežih, ki so tudi ogrevani. Le stikali za vklop je treba poiskati, saj sta skriti v sredinskem poklopnem naslonjalu. Občutek za krmilom je dober, motor je odziven, edino za 7-stopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama bi rekli, da se ne razume najbolj s tem bencinskim agregatom.

V določenih trenutkih, še posebno ko je motor hladen ali ko odločneje pritisnemo stopalko za plin, delujeta motor in menjalnik kot razglašen orkester. Kot voznik bi bil vesel, če bi koleosu namenili tudi nadgrajeno različico radarskega tempomata, kakršno smo srečali v prenovljenih meganu in capturju.

initiale paris Motor: štirivaljni turbobencinski motor Gibna prostornina: 1333 cm3 Največja moč: 116 kW (160 KM) pri 5500 vrt./min. Največji navor: 270 Nm pri 1800 vrt./min. Pogon: na sprednji kolesi, 7-stopenjski samodejni menjalnik Masa vozila: 1600 kg Mere (D/Š/V): 4673/1813/1667 mm Medosna razdalja: 2705 mm Prostornina prtljažnika: 493–1707 l Posoda za gorivo: 60 l Najvišja hitrost: 200 km/h Pospešek do 100 km/h: n. p. Poraba goriva: 6,8 l/100 km Izpust CO 2 : 153 g/km Uradni zastopnik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o. Maloprodajna cena: 29.790 evrov (testno vozilo 35.590 evrov) Euro NCAP: *****

Sicer pa, ergonomija je po francosko osredotočena na udobje, zato bi težko govorili o športni čvrstosti. Ne nazadnje športnost ni koleosova zgodba, ampak je to prej lagodje potovanja. In to model ponudi.