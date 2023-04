Udobje in romantika: naj se notranjost in zunanjost zlijeta v eno

Že lani je bilo eno največjih vodil v notranji opremi povezava notranjih in zunanjih prostorov in tudi letos bo tako. Skorajda nevidni prehod med denimo dnevno sobo in teraso najlažje dosežemo z velikimi drsnimi steklenimi balkonskimi vrati, ki bodo, tudi ko bodo zaprta, omogočala neoviran pogled na naravo.

Steklena drsna vrata v trenutku združijo notranji in zunanji prostor. FOTO: Sl-f/Getty Images

Da pa ne bi bili kot v izložbi, bomo radovednim očem mimoidočih in sosedov pogled v notranjost preprečili s posebnimi folijami, ki se povsem enostavno pritrdijo na steklo: od znotraj ven vidimo povsem neovirano, kar pa ne velja v obratni smeri. Mnogi se odločijo tudi za plise zavese, ki se jih potegne od tal proti stropu namesto obratno. Te omogočajo zasebnost in precej manj ovirajo pogled od znotraj ven, kako visoko jih bomo potegnili, pa je stvar odločitve. V toplejših mesecih, ko bodo balkonska vrata pogosto odprta, s čimer bomo ustvarili tisti pravi občutek zlitja notranjega in zunanjega prostora, je dobro razmisliti tudi o komarnikih. Ti sicer niso najbolj estetski, a za hiše na območjih, kjer je veliko takšnih in drugačnih žuželk, so še kako priporočljivi. Za balkonska vrata vseh dimenzij je najbolj primeren plise komarnik, na voljo je tudi drsni, ki ga namestimo na drsna vrata ter po potrebi odpremo ali zapremo.

Terakota je eden najbolj zaželenih materialov in barv letošnje sezone.

Notranjost in zunanjost lahko povežemo tudi z opremo in teraso spremenimo v dnevno sobo. Ker bo udobje to sezono na prvem mestu, si omislimo vrtno klop z udobnimi blazinami, ki spominja na zofo, ter nekaj velikih in mehkih stolov, tudi preproga ne bo odveč.

Romantična razsvetljava

Med drugimi smernicami, ki bodo letos prevladovale na balkonih in terasah, so detajli v grškem slogu, denimo kamniti loki in stebri, na okrasnih vrtovih skalnjaki in kamnite poti pa seveda okrasni lonci z limonami in oljkami, tudi belimi vrtnicami. Rastline letos posadimo v okrasne lonce iz terakote, ki bo poleg kamna in lesa najbolj modni material. Ker se terakota med zalivanjem rastline napije vode in postane temnejša, lahko povsem enostavno vidimo, kdaj je substrat v loncu dovolj moker in kdaj ga moramo znova zaliti. V barvi terakote si omislimo tudi dodatke ali tla obložimo z opečnimi tlakovci iz tega materiala. Barva se odlično poda k svetlemu lesu in naravnim tonom, ki bodo prav tako zaznamovali letošnje leto, zato z njo ne moremo zgrešiti.

Pred vsiljivimi pogledi se zaščitimo s posebnimi folijami ali plise zavesami.

Na koncu ne pozabimo na razsvetljavo, za katero poznavalci pravijo, da mora biti romantična. Male led lučke, ki jih zvijemo v steklene kozarce in postavimo na ograje, mize in police, bodo ob poletnih večerih ustvarile prijetno vzdušje, prav tako led verige, ki naj visijo s sten, stropov in ograj. Ljubkih malih luči letos ne more biti preveč. Kot tudi ne rastlin. Izberemo plezalke ali tiste, ki zrastejo meter in več v višino, ter ustvarimo naravno pregrado pred zvedavimi pogledi, viseči lonci ali košare s košatim zelenjem pa bodo poskrbeli za prijetno naravno senco. Enako kot za sobne rastline tudi za zunanje velja, da bodo to sezono bolj kot cvetoče modne zelene, s čim večjimi ali čim bolj košatimi listi.

Lučk ne bo nikoli preveč. FOTO: Getty Images