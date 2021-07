Udobje doma na kolesih: koliko stane najem avtodoma?

Kupiti ali najeti

Previdnost pri najemu

Razporeditev bivalnega dela corala supreme je udobna in funkcionalna.

Ne pozabimo na stroške kampiranja

Naša avtodomarska izkušnja

Vse fotografirajmo in zahtevajmo vpis morebitnih napak v prevzemni list.

Zlata vredna bivalna klimatska naprava

Kamp ali postajališče Pred odhodom na potovanje z avtodomom ali počitniško prikolico si naredimo načrt poti in preverimo lokacije kampov in postajališč za avtodome (PZA). PZA nam omogoča, da lahko tam tudi prespimo in oskrbimo avtodom (če ima to možnost).

Ne pozabimo

Zaradi epidemije covida-19 marsikdo razmišlja o počitnicah z avtodomom, saj te veljajo za ene varnejših, kar zadeva tveganje za okužbo. Da bodo tudi prijetne, je dobro upoštevati nekaj nasvetov izkušenih avtodomarjev.»Od 15. junija do konca avgusta so vsi avtodomi iz našega parka, ki jih ponujamo v najem, oddani,« pravi, direktor podjetja Adria Plus, ki se ukvarja z oddajanjem avtodomov. Zato je zelo verjetno, da se bodo tisti, ki so z odločitvijo za najem odlašali, morali poleti znajti kako drugače ali pa počitniške načrte prestaviti na jesen.Sicer pa najem avtodoma priporočamo vsakomur, ki razmišlja o njegovem nakupu. Kot smo izkusili na lastni koži, ima takšno počitnikovanje svoje posebnosti, ki morda niso čisto za vsakogar. Ne nazadnje je nakup novega avtodoma velika investicija za proračun povprečne slovenske družine. Škoda bi bilo, da bi kmalu po nakupu ugotovili, da takšne počitnice niso za nas.Zveza potrošnikov Slovenije, ki je pred leti vzela pod drobnogled ponudnike najema avtodomov, je podala tudi nekaj koristnih nasvetov. Prvo in zlato pravilo je, da se izognemo tistim, ki avtodome oddajajo na črno. Pri drugih pa, kot svetujejo v ZPS, se natančno dogovorimo o uri prevzema in vrnitve – zamuda nas lahko hitro veliko stane, če ni napovedana (na primer zaradi nepredvidenih dogodkov v prometu). Ker odgovarjamo za vse poškodbe med najemom, pred prevzemom skupaj s ponudnikom natančno pregledamo avtodom in preverimo delovanje njegovih vitalnih sklopov, od motorja do napeljave, stranišča, prhe ...Vse fotografirajmo in zahtevajmo vpis morebitnih napak v prevzemni list. ZPS še priporoča, da pregledamo več ponudb, pri čemer naj cena ne bo edino merilo. Če je le mogoče, izberimo avtodom novejšega letnika. Prav tako svetujejo, da vozimo varčno – hitrost nad 110 km/h izrazito poveča porabo goriva – in pred začetkom poti preverimo, kje bomo lahko točili cenejše gorivo, saj bo to pomemben strošek našega oddiha. Prav tako naj nas ponudnik pouči o delovanju vseh sklopov avtodoma – še posebno če to počnemo prvič.Koliko nas bo stal najem, je odvisno od več dejavnikov. Ključni je gotovo čas v letu – v glavni turistični sezoni bomo za najem avtodoma, primernega za štiri osebe, odšteli okoli 155 evrov na dan, v nizki sezoni pa za istega približno sto evrov na dan.Končna cena je seveda odvisna od ponudnika, morebitnih dodatnih stroškov (vinjeta, zavarovanje, plin, tekočina za kemični WC, čiščenje avtodoma), velikosti in opremljenosti avtodoma. Ob najemu računajmo tudi na plačilo kavcije, ki lahko znaša tudi dober tisočak. Plačamo jo lahko v gotovini ali pa s kreditno kartico, kar je vsekakor enostavnejše. A pozor, z banko se moramo dogovoriti za dovolj visok limit porabe. Če vrnemo nepoškodovan avtodom, nam kavcijo vrnejo. Dodajmo še priporočilo izkušenih avtodomarjev, da vedno izberemo avtodom, ki je za številko večji od naših resničnih potreb.Kako je počitnikovati v avtodomu, smo preizkusili na lastni koži v enem najnovejših izdelkov Adrie Mobila, avtodomu coral supreme 670 DL, ki je bil izdatno dodatno opremljen za še boljšo bivalno izkušnjo. Zaradi (doplačljive) zmogljivejše različice baznega vozila fiat ducato, katerega 2,3-litrski dizelski štirivaljnik je razvil največjo moč 160 konjev (118 kW), smo tritonski avtodom bolj suvereno vozili tudi v klance in po avtocesti. Kljub moči motorja se nam je zdelo po avtocesti prijetneje voziti okoli 110 km/h z vključenim tempomatom.Takšna vožnja je tudi bolj ekonomična – potovalni računalnik je izračunal porabo okoli 11 l/100 km. Le 60-litrska posoda za gorivo se nam je zdela premajhna za daljše avanture. Vgrajena parkirna tipala in vzvratna kamera so pri avtodomu zlata vredni.Edini kos dodatne doplačljive opreme, brez katerega si udobnega avtodoma skorajda ne moremo predstavljati, je klimatska naprava za bivalni del. V vročih poletnih dneh smo Trumino strešno klimatsko napravo aventa comfort nadvse cenili, prav pa je prišla tudi, ko se je ozračje nepričakovano ohladilo. Čeprav ima coral supreme 670 DL štiri homologirane sedeže in štiri ležišča, bo v njem najbolj užival par z največ enim otrokom – eno od ležišč je namreč bolj zasilne narave in nameščeno na sredino zakonske postelje.Kopalnica je med spalnico in osrednjim prostorom ter zagotavlja večino udobja domače kopalnice. Le malce bolj tesno je vse skupaj in 120-litrska posoda za čisto vodo bo brez pazljive in varčne porabe lahko hitro prazna. Kuhinjski del je serijsko opremljen s tremi plinskimi gorilniki, plinsko-električnim hladilnikom in koritom s pipo. Plinska pečica in kavni aparat sta na seznamu doplačljive opreme. Jedilni kot s pomično mizo se lahko ponoči prelevi v ležišče, kar pa zahteva nekaj sestavljanja in zlaganja. Svojevrstna pika na i tega avtodoma pa je brez dvoma veliko panoramsko okno.Kateri pripomočki ne smejo manjkati v avtodomu? »Podaljšek za elektriko, cev za vodo, navozne klančine za izravnavo avtodoma, zložljivi stoli in mize ter praviloma tudi kolo je tista oprema, ki jo bomo vedno potrebovali in je najbolje, da je ves čas pripravljena v avtodomu za na pot,« so nam pred časom svetovali v Adrii Mobilu. Vse našteto bi v coralovi prostorni garaži našlo svoj prostor.