Učinkovito odstranite plesen le s tremi sestavinami

Prekomerna zračna vlažnost lahko povzroči nabiranje plesnivih oblog na stenah doma. Težave se je treba lotiti pri koreninah in s primernim zračenjem ter po potrebi tudi s sanacijo odpraviti vzroke za neprijetnost, njene posledice pa lahko odstranite s preprostim čistilom iz samo treh sestavin.

Kaj potrebujete?

pol litra vode

dve čajni žlički eteričnega olja čajevca

60 gramov jedilne sode

Kako jih uporabiti?

V plastenki z razpršilom dobro zmešajte vodo in olje čajevca, z mešanico poškropite madeže in jo pustite učinkovati 24 ur.

Nato v posodi zmešajte jedilno sodo ter kombinacijo vode in eteričnega olja, da dobite gosto pasto. To nanesite na poškropljene površine in jih zdrgnite s staro zobno ščetko. Na koncu splaknite z vodo in ponavljajte, dokler vsa plesen ne izgine. Z dobrim zračenjem na koncu poskrbite, da se bodo površine povsem posušile.