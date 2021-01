Učinkovito čiščenje s paro

Parni čistilnik je uporaben za gladke površine in tkanine. FOTO: Jchizhe/Getty Images

Para ne le čisti, temveč tudi razkužuje.

Na prvi pogled se zdi čiščenje s paro idealno. Očisti vso umazanijo, vključno z mastnimi madeži in celo vodnim kamnom, in hkrati razkužuje, povrhu pa ni treba uporabljati nikakršnih čistil. Poleg tega površin, ki jih čistimo, ni treba drgniti, dosežemo celo najbolj skrite kotičke in špranje, do katerih s krpo ali drugimi pripomočki nikoli ne bi prišli. Učinkovito in ekološko. Prelepo, da bi bilo res. V resnici ima čiščenje s paro številne prednosti, vedeti pa moramo, da zahteva uporaba parnega čistilnika nekaj več spretnosti, znanja in dela, torej tudi časa, kot navadna metla, krpa in sesalnik za prah.Proces je hiter in zahteva več priprav in čiščenja. Parni čistilnik z vsemi priključki vred je namreč po uporabi treba temeljito očistiti in oprati krpe pa tudi priprava in sestavljanje priključkov nam bosta vzela nekaj časa. S tem nočemo nikogar odvračati od nakupa, a bolje je dobro premisliti, da ne bo pri hiši še en aparat, ki bo ostal skrit v zadnjem kotu omare.Če se odločimo za nakup, imamo na voljo tri skupine parnih čistilnikov, ročne, čistilnike z ročajem, kot metla, in čistilnike, ki so podobni sesalniku za prah in jih vlečemo za seboj. Kupimo lahko tudi kombinirani aparat, parni sesalnik za prah.Odločitev, kateri aparat bomo kupili, naj bo odvisna predvsem od tega, za kaj ga bomo uporabljali. Ročni je primeren za čiščenje manjših površin, na primer v kuhinji, kopalnici, z njim čistimo oblazinjeno pohištvo, madeže na tkaninah in podobno. Za talne površine si omislimo čistilnike z ročajem, z njimi ravnamo podobno kot z metlo. Imajo različne nastavke, na primer za čiščenje steklenih površin, tako da so uporabni tudi za čiščenje visokih oken.Še naprednejši so talni parni čistilniki, običajno imajo številne nastavke, ki omogočajo čiščenje najrazličnejših površin in predmetov, kuhinjske površine, tuš kabine, štedilnik ali pečico, okna, ogledala, WC-školjko ... Odločimo se lahko tudi za parni sesalnik, ki hkrati sesa prah in pomiva. Različni modeli čistilnikov imajo različno velike rezervoarje za vodo, ki omogočajo krajše ali daljše čiščenje.