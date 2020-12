Turkizna in rožnata za moderno božično drevesce

Eleganca in glamur

Moderna tradicija



Bi morali letos povsem pozabiti na rdečo? Seveda ne, Božiček bi vas zato lahko pustil brez darila. Z majhnimi rdečimi okraski na božičnih venčkih, rdečimi svečami in prtički na lično pogrnjeni mizi ta ostaja del prazničnega okraševanja in v domu pričara toplino zadnjih dni v letu.

Vsi odtenki modre

Ena od barvnih smernic prazničnih drevesc so odtenki modre.

Kdaj postaviti božično drevo?

Letos so zaželene kovinske barve, od zlate, bronaste do srebrne.

Božično-novoletna tradicija je močno zakoreninjena in nekatere zapovedi prazničnega okraševanja so brezčasne. Kombinacija rdečih, zelenih in zlatih okraskov v družbi snežno bele res ustvarja prav posebno vzdušje, kljub temu pa se vsako leto pojavijo ideje za trendovsko okraševanje doma. Ker se največji prazniki v letu nezadržno bližajo, poglejmo, katere barve na smrečicah letos postavljajo v ospredje notranji opremljevalci.Turkizna, nežna mešanica modre in zelene barve, deluje sveže, okraski v tem odtenku pa v prostor prikličejo lahkotnost, sproščenost ter eleganco. Prav turkizni toni so letos na vrhu barvne lestvice za moderno okraševanje smrečice.Sledi rožnata, po prepričanju nekaterih sicer preveč romantična in nežna za božično-novoletni čas, a se prav mehki odtenki odlično skladajo s praznično shemo ter na smrečico prikličejo svojevrsten glamur. Še posebno če jim družbo delajo srebrna, bela ali zlata barva.Morda vas bo presenetilo, a ena od barvnih smernic letošnjih prazničnih drevesc so odtenki modre. Najbolje v kombinaciji z vijoličasto in sivo, ki združujejo božično-novoletno vzdušje s pridihom ledenega oceana.Še ena smernica, ki jo letos narekujejo opremljevalci notranjih prostorov, so kovinske barve. Vse od zlate, bronaste do srebrne.Uporaba teh bo združila tradicijo s sodobnim pridihom. Tako kot kombinacija mat sivih in zlatih okraskov. Mešanica kameno sive, zlate in nežno bele barve je namreč še ena od letošnjih modernih zapovedi. Odlično se poda k tradicionalnim smrečicam in tudi golim vejam, ki lahko nadomestijo osrednji božični okrasni element doma.Večina praznično okraševanje, med katero spada tudi postavitev smrečice, prihrani za začetek decembra. Tisti, ki kar ne morejo dočakati največjih praznikov, pa pohitijo in dom v praznično vzdušje odenejo že konec novembra.Tradicionalno gledano je čas za postavitev smrečice večer pred božičem, a roko na srce, danes le malo ljudi odlaša tako dolgo, čeprav je še pred nekaj stoletji veljajo, da prezgodnje okraševanje v dom prinese nesrečo. Ne glede na to, ali vražam verjamete ali ne, z okraševanjem je primerno počakati vsaj do začetka decembra, je pa seveda veliko odvisno od tega, kakšno smrečico nameravate okrasiti. Umetna ali drevesca, posajena v loncih, bodo lepa dočakala praznike, tudi če jih boste okrasili prej, sicer pa je najprimernejši čas za dekoracijo doma približno teden dni pred božičem.