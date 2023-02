Turistični jakob gre na Cerkniško jezero

Na letošnjem sejmu Alpe-Adria, ki se bo začel prihodnji teden na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču, bodo med drugim podelili jakoba za leto 2023, mednarodno nagrado za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu. Tema 12. izbora za nagrado jakob je bila Tematska pot kot turistični proizvod. Ocenjevalno komisijo so sestavljali prof. dr. Janez Bogataj, predsednik, ter člani Jana Apih, Mateja Sušnik, Marko Lenarčič in Jože Prah. Komisija je med 28 prijavami v ožji izbor za nagrado jakob 2023 uvrstila pet projektov, upoštevala pa je predvsem inovativnost predlogov.

Tematska učna pot Drvošec. FOTO: Primož Hieng

Nagrado jakob za leto 2023 in naziv ambasador tematskih poti je prejel projekt tematska pot Drvošec in Center za obiskovalce Cerkniško jezero Javnega zavoda Notranjski regijski park (NRP). Ta je lani pridobil pomembno nadgradnjo. Konec septembra lani je na izhodišču tematske poti Drvošec vrata odprl Center za obiskovalce Cerkniško jezero. Obogaten je z interaktivno razstavo, kjer lahko obiskovalci pred sprehodom po tematski poti ali po njem odkrijejo skrivnostni svet mističnega Cerkniškega jezera in prisluhnejo zgodbam o njegovih preobrazbah.

Niso pozabili na humor

Skoraj 10 metrov visoka opazovalnica FOTO: Ladi Klančar

Komisija je svojo odločitev utemeljila takole: »Obstoječo tematsko pot so lani uspešno nadgradili in s tem naredili nov korak k vključevanju Cerkniškega jezera v take možnosti ter vsebine turistične ponudbe, ki si jih v Sloveniji samo želimo. Za Cerkniško jezero in njegove ljudi si zato ni treba izmišljati novih zgodb, ampak obstoječe vpenjati v drugačna razmerja, v katerih aktivno sodeluje tudi lokalno prebivalstvo. Zelo pozitivno je bilo tudi lansko odprtje Centra za obiskovalce, ki že zdaj prispeva k nadgradnji vsebin, predvsem pa obiskovalca uvede v dogajanje, in doživljanje na poti. Jezero je ena sama velika pripoved in odkritje njegovih sprememb, ki so posledica posebnosti naravnega okolja in hkrati svojevrstna dokumentacija stoletij človekovega bivanja z njim. K temu je treba dodati še mističnost prostora in pregovorno poseben humor, ki je lahko samo cerkniški.«

Cerkniško jezero doživlja izjemen preporod, za kar je zaslužna ekipa sodelavcev Notranjskega parka z direktorjem Matevžem Podjedom na čelu, seveda ob sodelovanju občine Cerknica in drugih. Tematsko pot Drvošec, pravljično pot izjemnih razgledov na Cerkniško jezero, so javnosti predstavili konec avgusta 2020. Pot sprehajalca vodi ob presihajočem Cerkniškem jezeru, nato pa se po gozdu sredi neokrnjene narave rahlo dvigne nad ta kraški fenomen. Ima tri opazovalnice za ptice, izvirne stebre s poučnimi in zanimivimi informacijami ter interaktivne skulpture najbolj značilnih prebivalcev cerkniških gozdov. Postavili so tudi 10-metrski razgledni stolp Otočec.

Požrtvovalni in delavni

Nastanek poti sta omogočila projekta LIFE Stržen in Kras.Re.Vita, za njen obstoj pa so zaslužni številni ustvarjalni, požrtvovalni, delavni ljudje, ki so prepoznali pomen naravovarstva v tem edinstvenem delu Slovenije, ki gre s pravim pristopom lahko z roko v roki s turizmom, razvojem in dolgoročno didaktično vrednostjo.

Vse več poti je ustrezno označenih. FOTO: Primož Hieng

Cerkniško jezero je namreč državni fenomen, o katerem se otroci učijo v šolah in je del slovenske identitete.

Pot Drvošec poteka od požiralnikov Rešeto in se konča dobrih 500 metrov pred mostom pred vasjo Otok. Večinoma poteka skozi gozd in je s svojo dolžino 3,7 kilometra v eno smer primerna za vsakogar, ki ima le primerno obutev. Označena je z oznakami ptice bobnarice, ki jim lahko sledite na stebriščih vzdolž celotne poti. Gre za tematsko učno pot s tremi opazovalnicami za ptice, ki ponujajo edinstvene poglede na Cerkniško polje, ki je včasih povsem zalito z vodo, včasih pa je le polje. Na jezeru so doslej opazili več kot 270 vrst ptic. Po ocenah ornitologov takšnih pogledov ni nikjer drugje v Sloveniji. Obiskovalce vseskozi spremljajo tudi citati Janeza Vajkarda Valvasorja.

Opazovalnica s pogledom na jezero FOTO: facebook

Omenjena tematska pot je po mnenju strokovne komisije Turistične zveze Slovenije (TZS) postala naj pot leta 2020. Prepoznala jo je kot najbolj izstopajočo v državi in jo v kategoriji naj tematska pot tega leta uvrstila na prvo mesto. Nagrado ji je podelila v akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna.

Nagrade za naj tematsko pot 2020 se je razveselil direktor NRP Matevž Podjed (na sredini). FOTO: Arhiv Nrp

Pot so povezali tudi s Centrom za obiskovalce, ki so ga odprli 30. septembra lani. Center je s svojo večmedijsko vsebino posvetilo in spomenik vsem, ki so jezero proučevali, raziskovali in ga ohranjali, pa tudi tistih, ki še vedno delajo v dobro tega vodnega fenomena. V centru je predstavljen preplet zgodbe o vodi, živi naravi in domačinih, ki tu živijo in delajo, hkrati pa so v precejšnji odvisnosti od jezera. Mnogim prinaša tudi zaslužek, drugi samo kosijo travo, ko poleti voda odteče skozi številne požiralnike.

Center za obiskovalce FOTO: Ljubo Vukelič

»V centru gre za izjemen prikaz delovanja kraškega Cerkniškega jezera, na podlagi katerega je bilo pred stoletji prvič pojasnjeno delovanje presihajočega jezera,« so povedali v NRP. »Center je zasnovan tako, da je za celovito doživetje treba uporabiti vsa čutila, veliko je tipanja, premikanja predmetov, sestavljanja, tudi vonjanja in seveda poslušanja. Bistvo centra je, da obiskovalec Cerknice na enem mestu dobi turistične informacije o ponudbi, izletih in pravilih vedenja, hkrati pa lahko spozna kompleksnost jezerskega ekosistema. Je poklon Cerkniškemu jezeru in se bo nenehno spreminjal in nadgrajeval z novimi vsebinami in tehnologijami. Z njim ne pridobiva le Cerknica, ampak vsa Slovenija. Cerkniško jezero je namreč državni fenomen, o katerem se otroci učijo v šolah in je del slovenske identitete.«