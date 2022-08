Turistične točke v Pomurju: bogatejši za cimprano klet (FOTO)

V Pomurju je veliko turističnih točk, nadvse zanimiva je denimo vas Filovci med Moravskimi Toplicami in Dobrovnikom. Lončarski vasi so leta 2005 dodeli status muzeja. Zgodovina lončarjenja v Filovcih sega daleč v preteklost, saj moramo upoštevati tudi vse tiste mojstre, ki so lončarili v tem panonskem prostoru in so se njihova imena izgubila, in ne le tistih, ki so od 18. stoletja ostali v arhivskih virih. Muzej na prostem Filovci se razteza na 1000 kvadratnih metrih v osrednjem delu vasi.

Alojz Bojnec je idejni vodja in upravljavec muzeja ter tudi ustanovitelj Zavoda lončarska vas Filovci. S pomočjo etnologov, konzervatorjev in arhitektov je družini Bojnec uspelo oblikovati prostor, kjer se najznačilnejša domača obrt Prekmurja, lončarstvo, združi z najznačilnejšim predstavnikom panonske arhitekture – hišo cimpračo. Leta 2008 je Alojz Bojnec prejel Murkovo listino Slovenskega etnološkega društva za izvirno predstavitev in ohranjanje kulturne dediščine in lončarske obrti v Prekmurju.

A lončarska vas ni edina, ki si jo je vredno ogledati.

»Filovci, nekoč vas mnogih lončarjev, ki jih je opazil tudi Jože Plečnik, ko je načrtoval Belo golobico v Bogojini, so pridobili še eno obnovljeno cimprano klet. Društvo Gaj je namreč namenu predalo klet, darilo Bare in Jožeta Berdena. Stoji v filovskih goricah in v Krajinskem parku Goričko, od koder se odpira pogled na široko ravnico in Muro vse tja do Medvednice pred Zagrebom. Ljubitelji dediščine lahko obisk z občudovanjem ljudskega stavbarstva in lončarskih veščin združijo s pokušino vin in tudi gibanjem, bodisi peš bodisi s kolesom. V Filovcih se ponuja več ogleda vrednih točk v vasi spodaj in v goricah nad vasjo,« je poudarila Stanka Dešnik, direktorica JZ Krajinski park Goričko.

