Turbo petka se vrača! (FOTO)

Renault se je v okviru praznovanja 50-letnice renaulta 5 poklonil njegovima najslavnejšima športnima različicama renaultu 5 turbo in renaultu 5 turbo 2. Zato so izdelali popolnoma električni prototip R5 turbo 3E, ki bo v drugi polovici oktobra na ogled na pariškem avtosalonu, že pred tem pa je na tekmovanju Art & Elegance 2022 v Chantillyju v Franciji osvojil nagrado občinstva.

Ogromni zadnji spojler oziroma krilo

Kakor je ob tej priložnosti dejal Renaultov podpredsednik za oblikovanje Gilles Vidal, »renault 5 turbo 3E združuje ultra tehnično obliko in namerno bujnost z množico namigov na svetova avtomobilskih dirk in računalniških iger. Ta kombinacija avtomobil postavlja v moderni čas in tehnološko okolje, na samo mejo med resničnim in virtualnim svetom. Električno gnani drifter dokazuje, da je elektrika lahko tudi zabavna in ponuja neverjetne zmogljivosti.«

Narejen za driftanje

Prototipni R5 turbo 3E je pravi drifter z električnim pogonom na zadnji kolesi. Po vzoru ikoničnega prednika ima samo dva sedeža, zadaj sta elektromotorja, ki poganjata vsak svoje kolo, akumulator pa leži na sredini pod podom. Elektromotorja s skupno močjo 280 kW (380 KM) in 700 Nm navora avto potisneta do stotice v le 3,5 sekunde (3,9 sekunde v načinu drift), brzinomer pa se ustavi pri 200 kilometrih na uro. Akumulator s kapaciteto 42 kWh ima dovolj energije za več krogov driftanja oziroma divjanja po poligonu gymkhana, kjer je ključno izogibanje oviram, zato se lahko prednji kolesi odklonita za več kot 50 stopinj.

Električni poklon

Umetniško delo

Ekipa Sandeepa Bhambre, glavnega Renaultovega oblikovalca za študije, je dobila navodilo, da mora biti razstavni prototip »umetniško delo s pretiranimi oblikami, navdihnjeno z računalniškimi igrami, ki mora na zunaj in navznoter spominjati na renault 5 turbo«. Inženirji in oblikovalci so vzeli pokrov motorja, vrata in notranjo opremo izvirnika, karoserijo pa izdelali iz kompozitnih materialov z ogljikovimi vlakni. R5 turbo 3E ima tudi ikonične reže za zajem zraka v zadnjih blatnikih, najbolj vpadljiv del pa je velikanski spojler na zadku.

Prednji kolesi se lahko odklonita za več kot 50 stopinj.

A z zgodovinskimi namigi v oblikovanju nočejo vzbujati nostalgije, ampak prototip postaviti v sodobnost. Izbočena reža na pokrovu motorja ima loputo za dostop do vtičnice za polnjenje baterije. Prozorni deli karoserije omogočajo vpogled v elektromehaniko avtomobila, svetleče diode tvorijo trakove, ki zasvetijo, ko avtomobil začne drseti, množico klasičnih analognih okroglih merilnikov pred voznikom pa je nadomestilo deset digitalnih zaslonov, ki so videti kot iz računalniške igre.