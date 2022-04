Tukaj imajo enega najbolj romantičnih botaničnih vrtov v Sloveniji

Slovenija se odlikuje po izjemni raznolikosti pokrajin na razmeroma majhni površini. Eden izmed tipov pokrajine, ki se nahaja na njenem jugozahodnem delu, je Kras. Prepoznamo ga po značilnih površinskih in podzemeljskih oblikah, kot so uvale, vrtače, kraško polje in slikovite jame. Vse te tvorbe so nastale kot posledica delovanja vode na apnenec na tem kamnitem ozemlju. Kras sicer prepoznamo tudi po tipičnih kamnitih hiškah, teranu in kraškemu pršutu. Preberite več na Onaplus.si.