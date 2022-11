Tudi živali imajo strahove

Zgledni gospodar skrbi, da je hišnemu ljubljencu v življenju udobno in lagodno, a pri tem pogosto pozabi, da žival potrebuje več kot le kakovostno prehrano, rekreacijo in mehko ležišče. Občutek varnosti je izjemnega pomena, a pri tem marsikdo spregleda strahove, s katerimi se živalski prijatelji spopadajo nemočni in sami.

Zagotovimo jim varen kotiček

Dobro vemo, da so glasna neurja in pirotehnika strah in trepet številnih hišnih ljubljencev, a njihov dragoceni mir lahko skalijo tudi drugi dejavniki. Pa ni nujno, da so to izvori hrupa in/ali drugi očitni sprožilci! Pse in mačke, denimo, iztirijo tudi nenadne spremembe, posebno če posežejo v njihovo rutino.

Vedno naj ima na voljo kotiček, v katerega se lahko zateče v stiski in do katerega drugi nimajo dostopa.

Otroci jim niso vedno simpatični.

Na primer gostje na večerji, ki klepetajo še dolgo v noč, odhod gospodarja na oddih, navijanje in kriljenje z rokami med ogledom tekme, selitev ... Živali se ob takšnih izzivih pogosto odzovejo odklonilno, psi, denimo, nezadovoljstvo in strah pokažejo s spremenjeno držo, spodvitim repom, poležanimi uhlji in upognjenim hrbtom ter celo tresenjem; vedenje odstopa od vsakdanjega, pozoren lastnik pa bo takoj opazil, da kužku nekaj ni pogodu, in poskušal odkriti vzrok. Da bi mu karseda olajšali nelagodje, psu venomer zagotovimo kratkočasno tolažbo; vedno naj ima na voljo kotiček, v katerega se lahko zateče v stiski in do katerega drugi nimajo dostopa, ali igračo, ob kateri se pomiri. Če je le mogoče, vsako spremembo v pasji in tudi mačji rutini uvajamo postopoma!

Bodite uvidevni

Ste se naveličali notranje ureditve doma? Sprememba bo morda za vas dobrodošla, za psa ali mačko pa najverjetneje ne. Že sama selitev kavča ali omare, kar seveda povzroča hrup, da ne govorimo o premikanju velikanskih predmetov, ki so do tistega trenutka veljali za nepremične, je lahko za žival strašljiva, nič manj dobrodošla pa ni niti nova lokacija pohištva. Pri preureditvah doma bodimo uvidevni in jih, če je le mogoče, izvajajmo postopoma, da se naš ljubljenec počasi privaja na spremembe.

Sprožilci strahu niso vedno očitni. FOTO: Getty Images

Morda se komu zdi zabavno, da kuža laja proti sesalniku, a živali je hrupna naprava vse prej kot simpatična. Večina lastnikov živali se ne ozira na hišne ljubljence pri uporabi gospodinjskih aparatov, saj so prepričani, da bi se delovanja že morali privaditi, a to ne drži povsem. Nekateri psi in mačke se pač nikoli ne sprijaznijo z neprijaznim delovanjem in se nanj vsakokrat odzovejo z nezaupanjem. Pri uporabi naprav bodimo uvidevni in jih, če žival vznemirjajo, ne vklapljajmo v njeni navzočnosti. Še posebno pa smo pozorni pri uporabi novih aparatov, tudi če so praviloma tišji, so v pasjem ali mačjem življenju velika sprememba.

Kot tolažba pomaga tudi igrača.

In še, velik strah lahko pri živali povzročajo – otroci! Čeprav se nam zdi povsem naravno, da so si živali in otroci usojeni za druženje, je resnica včasih povsem drugačna. Otroci se pogosto ne znajo vesti v bližini hišnih ljubljencev in jih z glasnim govorjenjem, nenadnimi gibi in tudi grobimi prijemi strašijo, živali pa se lahko na njihovo ravnanje v strahu odzovejo tudi agresivno. Zavoljo varnosti je nujno podučiti otroke o ustreznem vedenju v družbi živali!