Tudi za pse veganska hrana: bolj hranljiva kot mesni jedilnik?

Veganska prehrana je rešitev za človeštvo, pravijo številni nasprotniki prehranjevanja z živili živalskega izvora, prepričani, da bi jedilnik morale spremeniti tudi mesojede živali. Na vprašanje, kaj bo v pasjih skledah v prihodnje, so poskusili odgovoriti raziskovalci z univerze v Winchestru v Angliji, ki so analizirali navade kar 2500 psov.

Ugotavljali so, ali psi kažejo večje zadovoljstvo ob uživanju veganske ali konvencionalne, mesne hrane, pojasnjujejo avtorji študije, ki bodo v prihodnje poskušali še ugotoviti, ali je veganska hrana zanje morda celo bolj hranljiva in dolgoročno bolj zdrava kot mesni jedilnik. Dejstvo je, da se številni lastniki iz različnih razlogov že zdaj odločajo za obroke brez živil živalskega izvora tudi za svoje ljubljenčke; eni se sklicujejo na okoljsko ozaveščenost, drugi na prepričanje, da mesna hrana slabo vpliva na prebavo ljubljenčkov in povzroča debelost, tretji poskušajo tako svojim štirinožnim prijateljem lajšati morebitne alergije in občutljivosti.

Toda pri tem se za zdaj še ni mogoče sklicevati na znanstvene dokaze, saj so študije na tem področju dokaj skope, piše britanski časnik Independent, ki povzema nova spoznanja raziskovalcev iz Winchestra. Sodelovali so s kar 2536 psi in njihovimi lastniki, ki so posredovali podatke o prehranjevanju, navadah, zdravju, obiskih pri veterinarju in počutju svojih ljubljenčkov ter morebitnih drugih posebnostih.

Strokovnjaki so pričakovali, da bodo tisti psi, ki se prehranjujejo vegansko, bolj zdravi, tisti, katerih obroki so pretežno mesni, pa bodo imeli več težav. V splošnem se je sicer pokazalo, da so psi iz prve skupine bolj čili in krepki, a potrebnih bo še kar precej študij, da bi to lahko potrdili z gotovostjo. Mesojedi psi so bili namreč v povprečju mlajši od predstavnikov druge skupine, kar lahko pojasni njihovo izdatno energijo in dobro telesno pripravljenost.

Psi, ki uživajo hrano živalskega izvora, tudi redkeje potrebujejo veterinarsko pomoč, a podatki so pokazali, da gre tu v resnici za razliko v značaju med gospodarji: lastniki psov iz prve skupine so namreč mnogo bolj sproščeni in za pomoč zaprosijo le takrat, ko se jim to zdi nujno, ali ob večjih težavah, medtem ko so lastniki psov, ki se prehranjujejo vegansko, pogosteje zaskrbljeni in ne omahujejo s posvetom.

Za dokončen odgovor, kakšna naj bo pasja hrana v prihodnosti, bo torej treba še počakati, trgovci pa bodo do takrat nedvomno vneto širili ponudbo.