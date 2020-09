Tudi z manj svetlobe gre

Spatifil je odličen čistilec zraka. FOTO: Shutterstock

Bambus sreče raste zgolj v vodi. FOTO: Vrabelpeter1/Getty Images

​Odlična čistilka zraka, ki ne potrebuje veliko svetlobe, je zelenčica.

Ljubiteljem sobnih rastlin, ki pa v prostorih nimajo dovolj svetlobe, se ni treba odreči veselju ob pogledu na zelene police, saj obstaja velika izbira lončnic, tako cvetočih kot necvetočih, ki ne le da dobro prenašajo pomanjkanje sončne svetlobe, senco imajo celo raje. Ena takšnih je zelo priljubljen taščin jezik, znan tudi kot sabljika, ki je tudi sicer zelo nezahteven za vzdrževanje in uspeva celo tam, kjer večina drugih rastlin ne bi. Moti jo edinole prepih, tudi zalivati jo je bolje manj kot preveč, vsaka dva do tri tedne bo povsem dovolj. Rastlina je dobrodošla popestritev doma tudi zato, ker odlično čisti zrak, po feng šuju pa v domu vzpostavlja harmonijo. Ljubitelji palm lahko za v temnejši prostor izberete lepo hamadorejo (Chamaedorea elegans), ki ne bo zavzela veliko prostora, saj je manjše rasti, ima pa še to prednost, da v nasprotju z drugimi vrstami palm zelo dobro prenaša trdo oziroma apnenčasto vodo iz pipe. Veliki zeleni ali pisani listi so odlika kalateje. Tudi te, tako kot taščin jezik, ne marajo prepiha, raje kot hladne pa imajo prostore, kjer se temperatura ne spusti pod 22 stopinj Celzija. Med marcem in septembrom, ko najbolj rastejo, potrebujejo veliko vode, zalivamo jih dvakrat na teden, a so glede vode precej izbirčne, saj trde ne marajo.Pri nas so zelo priljubljeni tudi spatifili, ki so prav tako odlični čistilci zraka. Iz njega odstranjujejo kar pet nevarnih strupov, in sicer benzen, formaldehid, trikloretilen, ksilen in amonijak. Če spatifil postavimo v senčni prostor, bo tudi čudovito zacvetel in cvetel bo dolgo. Sprva je cvet zelenkast, nato barvo spremeni v belo. Nekoliko pazljiv je treba biti le z zalivanjem, saj mu premokra prst ne ustreza in stoječa voda v lončku lahko hitro uniči koreninski sistem.Odlična čistilka zraka, ki ne potrebuje veliko svetlobe, je tudi zelenčica oziroma kosmuljka. Dobro uspeva tudi z manj vlage in toplote, najnižja temperatura, ki jo prenese, je kar pet stopinj Celzija. Zelo privlačna in nekoliko nenavadna pa je sorta praproti, znana kot venerini laski oziroma Adiantum raddianum. Zraste do pol metra visoko, krasijo jo posebni košati listi, ki nas hitro opozorijo, če rastlini kaj ni pogodu. Če jo pozabimo zaliti, se robovi listov začnejo sušiti, če jo zapremo v popolno temo, pa lahko postanejo celo beli. Raje kot vodo iz pipe ima deževnico, priporočljivo pa jo je zalivati od dvakrat do trikrat na teden, a ne preveč, saj jo lahko hitro napade mokra gniloba, ki bo uničila koreninski sistem.Med ljubitelji cvetočih lončnic je priljubljena tudi bromelija, sorodnica ananasa. A pozor, če kupite že cvetočo, morda nikoli več ne bo pognala značilnega rdečega cveta, saj ta požene le v idealnih razmerah in pri temperaturi prostora nad 20 stopinj Celzija. Tudi ta rastlina je občutljiva za prepogosto zalivanje in stoječa voda v lončku ji bo uničila korenine. Najbolje jo je zalivati v tulec v sredini. Tisti, ki prisegate na vzhodnjaške nauke, ne smete spregledati bambusa sreče, ki pa svojemu videzu navkljub pravzaprav sploh ni bambus, ampak dracena (Dracaena sanderiana). Po feng šuju je simbol vitalnosti in rasti, glede na to, koliko jih imamo v stanovanju, pa v življenje prinaša različne reči: dva ljubezen in zakon, trije veselje, pet zdravje, osem obilje in devet srečo. Zemlje pravzaprav sploh ne potrebuje, saj lepo uspeva samo v vodi, ki je ne menjavamo prepogosto, dovolj bo enkrat na mesec, raje kot trdo iz pipe ima malce postano.