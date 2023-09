To je največja napaka pri odpiranju konzervirane hrane

Vsaka gospodinja ima v shrambi polno pločevink fižola, tune, sadja in zelenjave. Konzervirana hrana namreč pomaga, da se obroki hitro sestavijo. Z lahkoto jih lahko dodamo različnim jedem ali sestavimo v obrok.

Poleg tega sta sadje in zelenjava v pločevinkah polna hranil, saj sta obrana in pakirana na vrhuncu svežine in zrelosti. Toda naslednjič, ko boste uporabili izdelek v pločevinkah, boste morda naredili eno ključno napako – nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako jo popraviti, da boste lahko varno jedli vsa živila v pločevinkah, ki jih želite.

Konzervirana živila so bila na dolgi poti, preden so prispela na police vaših trgovin. FOTO: Olesia Shadrina Getty Images, istockphoto

Napaka št. 1

Če ne obrišete vrha pločevinke, preden jo odprete, delate napako. Konzervirana živila so bila na dolgi poti, preden so prispela na police vaših trgovin. »Bila so skozi skladišča, tovornjake in morda celo letala,« pravi Christopher Mohr, Ph.D., RD, MohrResults.com, »na njih so se nabrali prah in drugi splošni odpadki.« Zato priporoča, da pred odpiranjem katere koli pločevinke umijete in obrišete pokrov, da zmanjšate tveganje kakršne koli navzkrižne kontaminacije.

Vsako leto zboli 48 milijonov ljudi na svetu za boleznimi, ki se prenašajo s hrano. FOTO: Rightone Getty Images, istockphoto

Posode, vključno z vrhovi pokrovov konzervirane hrane, vsaj 20 sekund umivajte z milom in vodo.

Jamie Mok, RDN, nacionalni tiskovni predstavnik Akademije za prehrano in dietetiko v Ameriki, se strinja in svetuje potrošnikom, naj vedno operejo in obrišejo pokrove pločevink, da zmanjšajo širjenje mikrobov in bakterij ter preprečijo širjenje bolezni, ki se prenašajo s hrano. Pravi, da lahko prah, umazanija in drugi mikrobi, ki so se nabrali na pokrovu, pridejo v hrano, če jih predhodno ne očistite.

Čeprav je morda enostavno spregledati ta korak za varnost hrane, ko ste globoko v procesu priprave in kuhanja obrokov, je to ključen in hiter korak za vašo varnost. Poleg tega, da obrišete zgornji del konzerve, preden jo odprete, si morate pogosto umivati roke, delati na čistih površinah in shranjevati surovo meso in morske sadeže ločeno od druge hrane. Upoštevanje teh smernic je ključnega pomena, saj po podatkih centrov za nadzor in preprečevanje bolezni vsako leto zboli 48 milijonov ljudi na svetu za boleznimi, ki se prenašajo s hrano.

Kako obrisati pokrov pločevinke

Jamie Mok priporoča, da posode, vključno z vrhovi pokrovov konzervirane hrane, vsaj 20 sekund umivate z milom in vodo. S čistilno krtačo posezite po globokih robovih ali razpokah. Ta čas izkoristite tudi za iskanje znakov kvarjenja med pranjem, pravi, kot so izbokline, udrtine ali rjavenje pločevinke. Če na pločevinki ni teh oznak, jo dobro sperite s toplo vodo, posušite, odprite in uporabite v svojem receptu.

Za konec ...

Čiščenje pokrova konzervirane hrane je enostavno opravilo. Če vas skrbi, da boste pozabili, razmislite o tem, da bi v shrambo ali na pločevinke dali listek kot opomnik, dokler vam to ne preide v navado. Ne pozabite, da si vzamete te dodatne sekunde za čiščenje pokrova, kar je hiter način za sledenje praksam varne hrane, da lahko ostanete zdravi, poroča eatingwell.com.

