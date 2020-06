Tudi vas jezijo komarji? Tukaj je nekaj nasvetov

Stran od vode

Stoječa voda je raj za nadležne komarje. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Dolga oblačila

Sredstva za zaščito

Komarniki

Komarnik. FOTO: Ronstik, Shutterstock

Z različnih delov države v zadnjem času že poročajo o pravih invazijah komarjev. Nacionalni inštitut za javno zdravje je zato pripravil nekaj nasvetov, kako se ubraniti pred njimi.Komarji se radi zadržujejo v bližini stoječe vode, zato jo je treba v čim večji meri odstraniti iz okolja. Možnost za razmnoževanje komarjev bomo zmanjšali, če bomo zaprli in izpraznili posode za zalivanje, podstavke za rože, odstranili vodo iz zamašenih žlebov ... Dobro je tudi odstraniti predmete, v katerih se voda zadržuje, npr. vedra, odprte plastenke, gume, vaze, igrače. Hkrati pa se izogibajmo mestom, kjer stoječe vode ne moremo odstraniti, na primer večje luže. Tudi odpadke je treba odlagati tako, da se v njih ne nabira voda. Pomembno je tudi redno vzdrževati bazene, okrasna jezera in vodnjake ter urejati zelene površine.Pred komarji se najbolje ubranimo tako, da smo oblečeni v dolge rokave oziroma da je čim več delov telesa prekritih z oblačili. Ta naj bodo lahka in svetla. V poletni vročini se sicer ni prav prijetno oblačiti, bo pa to zjutraj ter pozno popoldne in zvečer, ko so komarji tudi najbolj aktivni, najbolj učinkovito. Navadni komar je sicer aktiven ponoči, tigrasti pa podnevi.Uporabljajmo sredstva za zaščito proti komarjem (repelente) in pri tem dosledno upoštevajmo navodila proizvajalca. Repelente nanašajmo na izpostavljene dele kože in oblačila, nikoli pa na oči, v usta, ušesa, na rane ali vneto kožo. Nanesemo jih po morebitnem nanosu zaščitnega sredstva za sončenje ali drugega kozmetičnega pripravka. Večino repelentov lahko varno uporabljajo tudi otroci, starejši od dveh mesecev, nosečnice in doječe matere.Sicer pa je najpametneje, da se v času, ko je aktivnost komarjev največja, zunaj ne zadržujemo, v notranjih prostorih pa se pred njimi ubranimi z uporabo mrež proti komarjem – komarnikov.