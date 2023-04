Tudi v Kopru odprli sezono: »Motor mora biti tehnično brezhiben«

Člani primorskega motorističnega kluba Kondor so pred dnevi s podporo PU Koper in drugih na parkirišču pred stadionom Bonifika odprli motoristično sezono. Tradicionalnega 17. dneva varnosti in preventive s sloganom Ne prehitevaj življenja se je tudi letos udeležilo veliko ljudi. »Naš cilj je, da čim več ljudi ozavestimo o varnosti na cesti. O tem, kako lahko sami poskrbimo za svojo in varnost drugih v prometu,« je poudaril predsednik MK Kondor Stipe Vincek.

Poleg številnih motoristov so bili na srečanju tudi tisti, ki delujejo na področju prometne preventive in varnosti. Inštruktorji PPP Koper so na poligonu opozarjali na napake, ki jih najpogosteje delajo motoristi, pripadniki Reševalne službe slovenske Istre in Prehospitalne enote Koper so prisotne poučili, kako ravnati v prometni nesreči in pravilno pomagati ponesrečencem. Tam so bili tudi koprski poklicni gasilci, ki so predstavili vozilo za tehnično reševanje, in koprska podžupanja Jasna Softić.

Upokojeni prometni policist in inštruktor ter član MK Kondor Dario Benčič je opozoril na varno vožnjo: »Motor mora biti tehnično brezhiben, zato je obvezen vizualni pregled motorja, treba je preveriti tlak v pnevmatikah. Zaradi psihofizičnega stanja po zimski zakrnelosti je priporočena udeležba na poligonih varne vožnje, prvi izleti pa naj ne bodo predolgi, največ do 200 kilometrov.«