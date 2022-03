Tudi Slovenija ima svoj camino, o njej bodo posneli film

El Camino de Santiago je skupno ime za več romarskih poti, ki vodijo do katedrale Santiago de Compostela, Jakobova pot pa teče tudi po Sloveniji. Njeno prekmursko-prleško-štajersko vejo med Kobiljem in Ptujsko Goro želijo v sodelovanju z Društvom prijateljev poti sv. Jakoba Slovenija in mrežo lokalnih skupnosti, zavodov za turizem, turistično-informacijskih centrov, turističnim gospodarstvom ter podjetji oživiti ter približati domačim in tujim obiskovalcem, romarjem, ljubiteljem pohodništva in narave.

Projekt so v Kobilju, občini ob meji z Madžarsko, predstavili njegova vodja Sabina Barbarič, domači župan Darko Horvat, predsednik turističnega društva Saša Fras, predsednik Društva prijateljev poti sv. Jakoba Slovenije Igor Vidmar in županja občine Ljutomer mag. Olga Karba.

Dodatno so jo označili.

Vsi v njem vidijo dodatno priložnost za razvoj turizma in ohranjanje vrednost pa tudi za novo povezovanje občin. Ideja za promocijo te poti se je rodila iz obljube Sabine Barbarič ob njenem romanju v Španiji leta 2018, zamisli o povezavi lokalnih ponudnikov so se pridružili poslovni partnerji in najprej občini Ljutomer in Kobilje, potem pa tudi druge občine ob poti do Ptujske Gore.

Razstava Kristus Kralj

Med drugim bodo pripravili film o Jakobovi poti v Pomurju, 19. aprila bodo organizirali promocijski pohod za vse partnerje in novinarje na relaciji Ljutomer–Jeruzalem s predstavitvijo ponudnikov ob poti pri dvorcu Jeruzalem, nastal bo zemljevid trganke, v sodelovanju z Narodnim muzejem bo v krajih ob poti gostovala razstava Kristus Kralj, Društvo prijateljev poti sv. Jakoba Slovenija pa je že pregledalo pot in jo označilo z dodatnimi oznakami.

Ponudniki na tem območju so že začeli razvijati nove inovativne turistične izdelke kulinaričnih posebnosti regije. Nastajajo v sodelovanju z blagovno znamko Hudo, lončarstvom Žuman in Vidovim brejgom, k sodelovanju pa vabijo tudi druge.

Društvo prijateljev poti sv. Jakoba Slovenija je v več kot 20 letih delovanja z lastnimi sredstvi znova odkrilo in označilo Jakobovo pot v Sloveniji. Pripravilo je številne pripomočke, ki olajšajo romanje posameznikom in pomagajo pri organiziranju romanj, izdaji romarske listine in potrdila o opravljenem romanju. Nosilec vseh aktivnosti projekta je v sodelovanju z Društvom prijateljev poti sv. Jakoba Slovenija Agencija SIV, ki že drugo leto posluje tudi v Murski Soboti z željo po večji prepoznavnosti in povezanosti ob Jakobovi poti.