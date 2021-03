Tudi ribica potrebuje prostor

V akvariju naj bodo najmanj trije stanovalci.

Številni se zaradi prostorske stiske pri izbiri hišnih ljubljencev odločijo za zlato ribico: žal imajo premnogi pri tem dekorativne vzgibe in ne poskrbijo za dovolj življenjskega prostora.Zlata ribica, sploh če je ena sama, se tako pogosto znajde v bučki, ki pa je primerna le za prehodno obdobje, krajši čas. Tudi zlata ribica bo nekoč zrasla in zahtevala veliko več, kot ji lahko ponuja okrogla steklena posoda. Ta ji ne zagotavlja dovolj prostora za plavanje, ki je povrhu omejeno zgolj na kroženje, slej ko prej pa se izkažejo tudi druge pomanjkljivosti: denimo, porast ogljikovega dioksida in pomanjkanje kisika zaradi premajhne količine vode, ribice v takšnem okolju lahko le hlastajo na gladini vode za kisikom, opozarjajo strokovnjaki.Zlate ribice rade brskajo po dnu posode, s tem pa dvigujejo usedline in voda se hitro zamaže, nabirajo se strupi v obliki amonijaka in nitritov, imunski sistem ribice se dodatno obremenjuje, takšen življenjski prostor, ki je povrhu brez filtracije, pa nevarno ogroža njeno zdravje.Zlate ribice lahko živijo vrsto let, denimo pajčolanke do dve desetletji, zato je jasno, da ribici, ki pogine po nekaj mesecih ali pa letu dni, nismo zagotovili ustreznih življenjskih razmer. Velikost akvarija je izjemno pomembna, denimo, za eno samo pajčolanko potrebujemo 120 litrov prostornine, a ker so tudi ribe družabne in živijo v jatah, je priporočljivo skupaj naseliti najmanj tri, njihov življenjski prostor pa mora takrat obsegati najmanj okoli 200 litrov prostornine. Pajčolanke so zelo radovedne, zato jim lahko dom popestrimo z različnimi dekoracijami in rastlinami ter dno posujemo s primernim, neostrim peskom.